PayPal potrebbe acquisire Pinterest (RUMOR)

Secondo quanto riferito, PayPal pare che sia in trattative avanzate per acquisire Pinterest per 45 miliardi di dollari. Per chi non lo sapesse, la prima è una delle principali e note piattaforme di pagamento online.

Perché PayPal è interessato a Pinterest?

Ora si legge che PayPal è in trattative avanzate per acquisire la piattaforma di bacheca digitale Pinterest per 45 miliardi di dollari. Lo sviluppo è stato segnalato per la prima volta da Bloomberg, citando persone a conoscenza della questione ma che non volevano essere identificate.

Se l'accordo andrà in porto, segnerà la più grande acquisizione di una società di social media finora. Attualmente, l'acquisizione di LinkedIn da parte di Microsoft per 26,2 miliardi di dollari avvenuta nell'anno 2016 detiene questo record.

Una fonte a conoscenza dello sviluppo ha affermato che PayPal sta offrendo 70 dollari per azione per l'acquisizione di Pinterest. Se tutto dovesse andare come previsto per il fornitore di pagamenti online, l'acquisizione potrebbe essere annunciata all'inizio del prossimo mese quando l'azienda riporterà i suoi guadagni trimestrali.

Tuttavia, tenete presente che l'accordo non è ancora certo e i termini ad esso associati potrebbero essere modificati. Quando la notizia è emersa online, le azioni di PayPal sono diminuite mentre quelle di Pinterest sono aumentate esponenzialmente.

Con l'acquisizione del social network, la compagnia di pagamenti online sarebbe in grado di catturare una parte maggiore della crescita dell'e-commerce poiché gli acquirenti online seguono da sempre gli influencer sui vari servizi. Questo aiuterà anche l'azienda a diversificare le proprie entrate con le entrate pubblicitarie.

Pinterest è stato valutato a circa 13 miliardi di dollari quando è diventato pubblico nel 2019 e da allora, la società ha visto un enorme picco di utenti alla ricerca di idee per progetti di artigianato e fai-da-te a causa della pandemia di COVID-19.

Il prezzo offerto da PayPal per l'acquisizione di Pinterest, fondata nel 2010, è 62 volte i guadagni della società di social media prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento negli ultimi 12 mesi.

La compagniaa, nel 2019, ha acquistato Honey Science per $ 4 miliardi e all'inizio di quest'anno invece, la società giapponese Buy-Now-Pay-Later (BNPL) Paidy per $ 2,7 miliardi. Ha anche preso sotto la sua ala il fornitore di servizi di restituzione Happy Returns nel maggio di quest'anno.