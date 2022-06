PayPal: nuovo messaggio phishing svuota conto, come proteggersi

Purtroppo oggigiorno non si può più dormire sonni tranquilli. Qualsiasi messaggio relativo a banche, metodi di pagamento o altro che riguarda i propri risparmi e guadagni deve essere esaminato con molta attenzione perché dietro si nascondono attacchi cybercriminali. È proprio quello che sta succedendo a molti clienti PayPal.

Tutti coloro che hanno un account attivo con questo colosso del pagamento digitale devono fare molta attenzione. Infatti, in questi giorni si sta diffondendo un nuovo messaggio phishing svuota conto che mette in pericolo il denaro della potenziale vittima.

Il messaggio email, che sembra proprio essere stato inviato da PayPal, spinge il destinatario ad agire. Così facendo il rischio è quello di dare in pasto agli attori di questa minaccia i propri dati personali e l’accesso al conto con tutto quello che ne comporta.

In questo articolo vedremo insieme come riconoscere questo attacco phishing e come proteggersi. Ovviamente, è importantissimo anche prevenire truffe di questo tipo, perciò scopriremo come fare anche questo senza dover spendere una fortuna.

PayPal, clienti di nuovo sotto attacco phishing: ecco il messaggio svuota conto

Ancora una volta tutti i clienti PayPal Italia sono sotto attacco. La minaccia è un nuovo messaggio phishing che ha come obiettivo quello di svuotare il conto della vittima appropriandosi del suo account collegato al servizio.

PayPal è uno dei sistemi di pagamento digitale più diffusi al mondo. Pagare acquisti online e altro con questo metodo permette di essere coperti da vari privilegi esclusivi. Ad esempio, se l’ordine effettuato dovesse tardare o il prodotto dovesse presentare danni, sarà il centro assistenza a contattare il venditore per conto del cliente e provvedere al rimborso immediato.

Quindi, questo e tutti gli altri vantaggi connessi fanno di PayPal una soluzione pratica, comoda e sicura per tutti gli acquisti online. Purtroppo però la sua diffusione nasconde anche un’altra faccia della moneta, quella delle truffe.

Difatti, si tratta di uno dei servizi più presi di mira dai cybercriminali. Proprio in questi giorni, in Italia, si sta diffondendo un messaggio molto pericoloso che spinge il destinatario ad accedere a un link che all’apparenza dovrebbe risolvere il problema, ma che in realtà è la truffa stessa:

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal

Come proteggersi dal phishing e prevenire questi attacchi

È ovvio che dobbiamo proteggerci da questi attacchi phishing. Nello specifico, quello di PayPal convince l’utente ad accedere al suo conto per verificare ciò che nel messaggio viene allertato. Tuttavia, la pagina Web non è quella originale, ma l’esatto clone.

Quindi i dati che vengono inseriti dalla vittima, pensando di entrare nel suo account PayPal, serviranno agli attori dell’attacco per violare il suo conto. Perciò, per proteggersi da queste minacce è importantissimo evitare di selezionare link indicati nei messaggi mail o SMS.

Se siete spaventati, meglio contattare prima il centro assistenza attraverso i canali ufficiali messi a disposizione da PayPal. Non è saggio fidarsi subito di un avviso, seppur importante, inviato tramite email o messaggio di testo con link annesso. Spesso si nascondono frodi informatiche.

Per prevenire attacchi simili, invece, l’unico modo è installare un buon antivirus che integri sistemi di difesa alle minacce phishing e smishing. Uno dei migliori in assoluto è Bitdefender che, con soluzione annuale a basso costo, garantisce il massimo della protezione a 360°.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.