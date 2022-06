PayPal: se hai un conto attivo non aprire questo messaggio

Oggi vi parliamo ancora una volta di truffe phishing e smishing. Purtroppo a essere in pericolo sono gli utenti con attivo un conto PayPal. Questo metodo di pagamento digitale è tra i più diffusi al mondo proprio per la sua praticità, le sue funzionalità e le garanzie incluse.

I cybercriminali lo sanno bene e perciò sfruttano il suo buon nome per realizzare raggiri che mettono in pericolo il denaro veicolato con gli account PayPal. Infatti, in questi giorni si sta diffondendo un altro messaggio che ha come obiettivo quello di far accedere gli attori al conto della vittima.

Non importa se lo ricaricate ad ogni acquisto, avete collegato una carta di pagamento o il conto corrente personale bancario. Questi criminali carpiranno i vostri dati per accedervi e portarvi via più denaro possibile prima che voi ve ne accorgiate.

Ecco perché è importantissimo, prima di tutto, conoscere il messaggio che si sta diffondendo in questi giorni e poi trovare un modo per proteggersi da questi attacchi pericolosi. Infatti, si fa sempre più necessario difendersi costantemente anche quando non veniamo attaccati direttamente perché il pericolo online è sempre dietro l’angolo.

PayPal e il nuovo messaggio truffa

PayPal è il servizio di pagamento digitale più diffuso al mondo. Le sue funzionalità lo rendono particolarmente apprezzato. Assicurazione sugli acquisti, pagamento con accesso al conto in modo semplice e immediato. Politica di reso e rimborso gestita direttamente dalla società e molto altro ancora.

Quindi è chiaro che sia particolarmente appetibile per i cybercriminali esperti. Perciò occorre tenere gli occhi sempre aperti e non cadere nelle truffe che utilizzano PayPal come esca. L’ultima, da poco scoperta dagli esperti in sicurezza informatica, è un messaggio inviato tramite email, attacco phishing, o anche tramite SMS, attacco smishing. Ecco il testo completo:

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal.

Come difendersi da attacchi phishing e smishing

Cambia il contenuto, ma il metodo è sempre quello: generare panico e convincere il destinatario a cliccare sul link per poi rubare i dati di accesso al suo conto e, quindi, ai suoi risparmi. Per difendersi è importantissimo tenere presente che molti link, come questo falso PayPal, inviati tramite email o SMS spesso si rivelano fraudolenti.

Se non vuoi correre rischi allora devi assolutamente attivare un sistema antivirus. Ce ne sono tanti gratuiti, ma la loro protezione è decisamente scarna e non troppo efficace. Meglio spendere qualcosina all’anno, ma essere certi di avere una protezione completa ed efficiente.

Tra i più consigliati c’è lo storico AVG Ultimate in offerta al 33% di sconto. Sarai protetto dai siti di phishing e avrai a disposizione anche AVG Secure VPN per navigare in totale anonimato e con i dati personali e di pagamento criptati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.