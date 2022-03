PayPal DOWN 14 marzo 2022: che cosa succede?

In questi minuti sembra impossibile utilizzare PayPal per i pagamenti o per accedere al proprio account. Il servizio sembra essere down, come confermato da Twitter e da Downdetector.

AGGIORNAMENTO ore 19.55: siamo riusciti a completare un ordine di pagamento usando il servizio, probabilmente il disservizio è rientrato totalmente o parzialmente.

PayPal down: cosa sta succedendo?

Non è ancora chiaro cosa stia succedendo, ma di fatto i problemi sembrano di diverso tipo, sia da smartphone che da PC. Ce ne siamo accorti mentre effettuavamo un pagamento. Stranamente, i controlli di sicurezza risultavano duplicati rispetto al solito e – ciliegina sulla torta – la password risultava errata.

Eravamo però certi che la stessa fosse corretta. Abbiamo quindi verificato Downdetector e avuto la conferma: il servizio non stava funzionando correttamente.

Inserendo l'hashtag #paypaldown su Twitter non è difficile reperire ulteriori conferme.

Paypal non mi manda gli sms per le conferme accesso/pagamenti… poi mi dice che ho fatto troppi tentativi🤷‍♂️ #paypal #paypaldown @PayPal_Italia — eSilci (@EmanuelSilci) March 14, 2022

Il malfunzionamento sembra diffuso a livello internazionale e non dovrebbe riguardare quindi unicamente l'Italia. Abbiamo letto tweet dalla Francia, dalla Germania e da altri paesi. La maggior parte degli utenti non riesce a loggarsi correttamente, temendo addirittura una manomissione da parte di terzi del proprio conto: in realtà non è così. In teoria non c'è niente da temere, si tratta solo di un momentaneo problema tecnico. Per il momento, l'applicazione per smartphone sembra funzionare correttamente.

Non rimane che aspettare per capire cosa ha causato il down di PayPal nella serata del 14 marzo 2022, sperando che sia presto risolto.

Se anche tu hai problemi ad utilizzare o semplicemente accedere al tuo conto, sappi che è una difficoltà diffusa e non riguarda unicamente il tuo account.