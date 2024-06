Pattex Mille Chiodi: la scorta di nastro BIADESIVO super RESISTENTE in super sconto (-39%)

Fai scorta per il tuo fai da te con la confezione da 3 di Pattex Mille Chiodi, il nastro biadesivo ultra resistente, che puoi acquistare su Amazon in offerta a soli 14,62 euro invece di 23,97, per un risparmio complessivo del 39% sul valore del bundle.

Nastro biadesivo Pattex Mille Chiodi: approfitta dello sconto

Pattex Millechiodi Tape è un prodotto multiuso, adatto per montare oggetti di vario tipo come lavagne, cassette delle lettere, specchi, numeri civici e ganci appendiabiti. Indispensabile per qualsiasi progetto di montaggio, si distingue per la sua capacità di aderire a diverse superfici, tra cui vetro, specchi, metallo, legno e plastica, inclusi materiali più complessi come PA e PE.

Il nastro è capace di reggere un peso fino a 120 kg garantendo in questo senso affidabilità e professionalità. Le misure sono di 19 mm x 1,5 m, con un elegante colore bianco che è l’ideale per fondersi discretamente con vari ambienti.

Un nastro biadesivo extra forte e altamente versatile, adatto a una vasta gamma di applicazioni sia interne che esterne, con la capacità di sostenere carichi pesanti e la sua adesione su molteplici superfici. Acquista la scorta da 3 a soli 14,62 euro invece di 23,97.