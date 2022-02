Instagram "Prenditi una pausa": come usare la nuova funzione

A partire dalla giornata di ieri, Instagram sta iniziando a rendere disponibile anche in Italia la funzione “Prenditi una pausa”, grazie alla quale gli utenti saranno in grado di decidere quanto tempo trascorrere sul social network per un uso più consapevole.

La funzione “Prenditi una pausa” di Instagram è in fase di roll-out

Dopo aver abilitato l'opzione, agli assidui frequentatori di Instagram verrà mostrato un promemoria che inviterà a “prendersi una pausa” per un certo lasso di tempo. La nuova funzionalità, già attiva in diversi Paesi, sembra aver generato buoni riscontri specie da parte del pubblico adolescente: circa il 90% dei giovanissimi rispetterebbe con dedizione i momenti di stop.

Per rendere operativa la funzione “Prenditi una pausa” su Instagram sarà sufficiente recarsi nelle “Impostazioni”, selezionare la voce “Account”, successivamente cliccare su “La tua attività” ed infine scegliere “Imposta promemoria pause”. Seguita la procedura si potranno impostare dei promemoria in base alle proprie preferenze, che quindi comparirebbero ogni 10, 20 o 30 minuti.

Si tratta dell'ennesimo tentativo di Instagram per recuperare terreno e credibilità nei confronti degli utenti e dei detrattori. Come ben sappiamo, nell'ultimo periodo, il social network di proprietà di Meta è stato più volte preso di mira in relazione agli effetti negativi che provocherebbe negli utenti più giovani. Questa nuova implementazione appare chiaramente come un passo in avanti che potrebbe dare i suoi frutti.

Come detto, l'opzione è attualmente in fase di rilascio e sarà disponibile per tutti gli utenti italiani di Instagram in brevissimo tempo: resta da capire quanti ne faranno buon uso e, soprattutto, quanti rispetteranno i promemoria impostati con la funzione “Prenditi una pausa”. Di sicuro, se utilizzata consapevolmente, questa nuova ed interessante feature potrebbe essere considerata d'esempio per social network concorrenti, e di uguale successo nei confronti del pubblico, che di riflesso potrebbero prendere spunto proprio da Instagram (qualcuno ha forse detto TikTok?).