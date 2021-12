Passa a Vodafone: anche a Natale 50GB a 7€ al mese

Passa a Vodafone, a Natale una promozione esclusiva per te che sei ex cliente!

La tariffa messa a disposizione tramite SMS winback dall’operatore rosso è sempre la solita Special 50 a 7 euro al mese, ora disponibile fino al 30 Dicembre 2021.

Passa a Vodafone: a Natale conviene di più!

L’offerta telefonica proposta tramite messaggio prevede 50 Giga di internet in 4G e 4G Plus sulla Giga Network del carrier ex Omnitel, minuti illimitati verso tutti gli operatori sia fissi che mobili italiani e messaggi senza limiti e verso qualsiasi gestore. Il tutto a soli 7 euro mensili.

Tale promo è disponibile solo per una cerchia ristretta di clienti che hanno ricevuto l’SMS di rientro. Ecco un esempio:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all'800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 30/12

Costi ed altro

È possibile aderire a questa promozione speciale solo tramite la portabilità del proprio numero entro il 30 Dicembre 2021.

Il costo della SIM e quello relativo all’attivazione sono entrambi completamente azzerati! Insomma, passare all’operatore rosso a Natale conviene ancora di più grazie a questa promo!