Passa a Vodafone: 50GB a 7€ fino all’Epifania!

Passa a Vodafone, ora la Special 50 è disponibile fino al giorno dell’Epifania!

La promozione disponibile solo tramite SMS winback viene proposta ad un target specifico di ex clienti dell’operatore rosso a soli 7 euro al mese.

Passa a Vodafone: c’è tempo fino all’Epifania per cambiare operatore!

La tariffa è la solita Special 50 di Vodafone. Essa gode di 50 Giga di traffico dati in 4G e 4G Plus sulla pluripremiata Giga Network dell’operatore rosso, minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi utenza sia fissa che mobile ed SMS illimitati. Quest’offerta è disponibile solo in portabilità a 7 euro ogni mese.

Come abbiamo detto all’inizio, tale promozione è dedicata ai clienti che hanno ricevuto il messaggio winback. Ecco un esempio:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all'800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 06/01

Costi ed altro

La promo Special 50 disponibile solo in portabilità non ha alcun costo di attivazione iniziale. È possibile aderire a tale tariffa solo fino al 6 Gennaio 2022, salvo eventuali riproposte tramite messaggio winback inviato dall’operatore rosso ad alcuni fortunati ex clienti.