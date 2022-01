Passa a TIM: PROMO con 70GB a 9,99€ mensili

La PROMO Passa a TIM con Wonder SIX ti permette di cambiare gestore spendendo meno di 10 euro al mese ed avere un pacchetto tutto incluso. Questa tariffa molto interessante è dunque attivabile solo richiedendo la portabilità da specifici operatori virtuali che vedremo in seguito.

PROMO Passa a TIM: ecco come passare avere la Wonder SIX

Questa promozione, valida solo in portabilità, è attivabile passando a TIM dai seguenti gestori: Iliad, Tiscali, Digi Mobil, Spusu Italia, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, Fastweb, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, Poste Mobile, NV Mobile, Optima Mobile, CoopVoce, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full e Welcome Full.

Wonder SIX nello specifico gode di 70 Giga di traffico internet in 4G ad una velocità massima raggiungibile di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi carrier fisso e mobile nazionale ed SMS senza limiti e verso tutti gli operatori. Tutto questo a soli 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Al costo mensile di questa tariffa sono inclusi anche 6 Giga di dati da utilizzare ogni mese in roaming in tutti i Paesi europei, grazie ai nuovi accordi che permettono di navigare all'Estero senza costi aggiuntivi.

Inoltre, grazie a TIM Unica, è possibile avere Giga Illimitati allo stesso prezzo con la Fibra a casa.

Costi ed altro

La promozione prevede un entry fee di 25 euro con 20 euro di ricarica e 5 euro di costo SIM. Questo ammontare può essere corrisposto ONLINE con carta di credito oppure anche in contanti direttamente al corriere.

In queste ore l'operatore in questione regala anche il primo mese a tutti coloro che cambiano operatore aderendo alla Wonder SIX.

Il canone mensile dell'offerta è bloccato per tutta la vostra permanenza in TIM. Inoltre, non sono previsti vincoli di nessun tipo visto che la tariffa è una semplice prepagata su credito residuo.