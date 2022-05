Passa a Kena e goditi tantissimi Giga e minuti illimitati a un super prezzo

Kena Mobile ha riservato un’offerta molto vantaggiosa in portabilità per tutti coloro che vogliono passare alla sua rete. Si tratta di una promozione garantita per sempre, quindi il prezzo stabilito non subirà rimodulazioni e aumenti nel tempo.

Passa a Kena 5,99 è dedicata a tutti i clienti Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Fastweb e altri MVN. Il ricco bundle include tantissimi Giga per nanvigare in internet sotto rete 4G di TIM con velocità fino a 60 Mbps. Inoltre, permette anche di avere minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale.

Cogliere al volo questa opportunità è un modo per scegliere la qualità della rete TIM a un prezzo più che vantaggioso. Si tratta di un’occasione unica nel suo genere che ti dà accesso a tutta la solidità di un MVNO serio e fidato gestito dalla stessa TIM.

Passa a Kena 5,99: 50 Giga e minuti illimitati per sempre

Passa a Kena 5,99 è l’offerta dedicata a chi arriva da un operatore mobile tra cui Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Fastweb e molti altri MVNO presenti sulla pagina dedicata del sito ufficiale dell’operatore.

Il ricco bundle a soli 5,99 euro permette di avere un ampio contenuto per chi ama navigare in internet con velocità e stabilità, oltre che a chiamare senza il pensiero di consumare i minuti del piano tariffario. Ecco cosa ha incluso questa nuova offerta:

50 Giga di traffico dati con velocità fino a 60 Mbps sotto copertura rete 4G di TIM;

di traffico dati con velocità fino a 60 Mbps sotto copertura rete 4G di TIM; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 500 SMS verso tutti i numeri di rete nazionale;

verso tutti i numeri di rete nazionale; SIM e spedizione gratis;

e gratis; tariffa garantita per sempre.

Ricordiamo che Passa a Kena è un’offerta in portabilità e non per nuove numerazioni. Pertanto, potranno attivarla solo coloro che decidono di passare da un operatore tra quelli elencati alla pagina ufficiale di attivazione della tariffa.

Inoltre, questa interessante promozione prevede un costo di attivazione pari a 3,99 euro una tantum, mentre SIM e spedizione sono completamente gratuite. Non perdere altro tempo, scegli l’offerta galattica che dura per sempre, Passa a Kena 5,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.