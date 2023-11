Passa a ho. Mobile: 100 GB a meno di 6 euro al mese con QUEST'OFFERTA

ho. Mobile è sempre di più la scelta giusta per attivare una tariffa con tanti Giga e un prezzo ridotto per la SIM dello smartphone. In questo momento, l’operatore propone due offerte da non perdere. Portando il numero in ho. Mobile da Iliad o da un opertore virtuale, infatti, è possibile ottenere 100 GB al costo di 5,99 euro al mese oppure 180 GB al costo di 7,99 euro al mese. Da notare che l’attivazione è sempre gratis. Per accedere a una delle offerte è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di ho. Mobile tramite il link qui di sotto.

Passa a ho. Mobile con le offerte da 5,99 euro al mese

I clienti Iliad e dei principali operatori virtuali italiani (Fastweb, PosteMobile, CoopVoce etc.) hanno la possibilità di attivare due ottime tariffe passando a ho. Mobile. L’operatore mette a disposizione:

minuti ed SMS illimitati oltre a 100 GB al costo di 5,99 euro al mese

al costo di minuti ed SMS illimitati oltre a 180 GB al costo di 7,99 euro al mese

Le due tariffe prevedono attivazione gratuita e nessun costo iniziale oltre al solo importo del primo mese. L’accesso a Internet avviene tramite rete Vodafone con velocità massima di 30 Mbps in download e in upload. Da notare, inoltre, che non ci sono costi nascosti e, in caso di esaurimento dei Giga, è possibile anticipare il rinnovo mensile (azzerando il contatore) con la funzione ho. Riparti.

Per accedere a una delle offerte ho. Mobile, quindi, è sufficiente seguire la procedura online accessibile tramite il link riportato qui di sotto. L’attivazione avviene direttamente online ma è possibile anche ritirare la SIM in negozio. Per tutti i nuovi clienti c’è una garanzia “soddisfatti o rimborsati” da esercitare nei primi 30 giorni. Per sfruttare la nuova promozione è sufficiente cliccare sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.