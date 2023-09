Partono le superofferte SKY: e ricevi anche un buono Amazon da 50€

Le nuove superofferte Sky sono l’occasione migliore per abbonarsi alla piattaforma ricevendo numerosi vantaggi. Non solo Netflix e il cinema (o lo sport), ma anche un buono Amazon da 50 euro. Il tutto a partire da soli 19,90 euro al mese per 18 mesi, con un risparmio notevole a quello che sarebbe il prezzo di listino. Andiamo però a scoprire i due pacchetti a cui puoi abbonarti.

Superofferte Sky: i due pacchetti tra cui scegliere

Partiamo dal primo pacchetto che include Sky TV e Netflix + Sky Cinema a soli 19,90 euro al mese invece di 48 euro. Avrai accesso a Sky TV e Netflix, con il piano Standard che ti consente di guardare su due schermi contemporaneamente e senza fastidiose interruzioni pubblicitarie. Inoltre, potrai goderti Sky Cinema, con l’aggiunta di Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Il secondo pacchetto non cambia invece l’offerta di base che comprende Sky TV e Netflix, ma al posto del Cinema ti da lo Sport a soli 24,90 euro al mese invece di 50 euro. Potrai quindi seguire la Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva, coppe europee, tennis, basket e tanti altri sport per soddisfare la tua passione per l’azione in campo.

Scegliendo una delle Superofferte SKY, riceverai anche un Buono Regalo Amazon.it del valore di 50€, che potrai utilizzare per acquistare ciò che desideri su Amazon. Un piccolo extra per premiare la tua scelta di intrattenimento di qualità.

Non lasciare che questa opportunità sfugga di mano. Le Superofferte SKY ti daranno accesso a una vasta gamma di contenuti per soddisfare tutti i gusti, dal cinema e dalle serie TV allo sport. E con il Buono Regalo Amazon da 50€, potrai anche indulgere in un po’ di shopping online.

