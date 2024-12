Parti per tutta Europa a meno di 20 euro con la promo flash Ryanair

Voglia di partire? Ryanair ha lanciato una nuova promo FLASH a tempo limitato, valida fino al 19 dicembre, con voli in offerta a partire da soli 14,99 euro verso tutte le principali destinazioni italiane ed europee. Ecco come funziona nel dettaglio la promozione.

Ryanair flash! Le migliori destinazioni

L’offerta flash Ryanair è attiva per chi prenota entro il 19 dicembre 2024, per viaggiare dal 1° gennaio al 28 febbraio 2025. Acquisti ora, quindi, per partire nei prossimi due mesi. La promozione è attiva su gran parte degli aeroporti italiani, verso numerose destinazioni europee e nazionali.

Qualche esempio? Germania, Regno Unito, Ungheria, Romania, Polonia, Spagna, Francia, Croazia, Lussemburgo, Albania e Slovacchia – tanto per citarne alcune. I prezzi partono da soli 14,99 euro a passeggero, generalmente il costo è da ritenersi per la sola andata. Ma per alcune date è possibile trovare offerte vantaggiose anche per il biglietto di ritorno.

Per accedere alle offerte flash Ryanair basta collegarsi al sito web ufficiale della compagnia aerea e selezionare il banner relativo alla promozione. In alternativa, è disponibile anche sull’app per dispositivi mobili. Ricordiamo che la promo è disponibile per un periodo limitato e scadrà oggi, 19 dicembre. Il viaggio, invece, dovrà essere effettuato nel 2025: tra il 1° gennaio e il 28 febbraio.