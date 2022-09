Parental Control: perché Norton 360 Deluxe è il migliore

Con Norton 360 Deluxe, che puoi avere adesso a soli 34,99 euro per il primo anno grazie ad uno sconto del 63%, hai non solo un antivirus che ti protegge da qualsiasi minaccia online ma anche potenti strumenti per monitorare l’uso del PC dei più piccoli.

Si tratta di strumenti fondamentali per proteggere i tuoi figli dai numerosi pericoli del web, aiutarli a scegliere i contenuti migliori da visualizzare e supportarti dopotutto nell’affrontare argomenti importanti in modo proattivo.

Norton 360 Deluxe: come funziona la Protezione Minori e la funzione Orario di Scuola

Sono in particolare due gli strumenti dedicati ai più piccoli inseriti in Norton 360 Deluxe. Protezione Minori ti permette di vedere quali video guardano, i siti web che visitano, i termini che cercano e le app che scaricano i tuoi figli. Inoltre, puoi monitorare la posizione GPS dei loro dispositivi Android e iOS e, se lo riterrai opportuno, filtrare i contenuti.

Orario di Scuola è una funzione pensata in particolare per la didattica a distanza. Dato che non è possibile mettere in pausa la connessione del loro dispositivo, puoi gestire come preferisci l’ambiente remoto e mantenerli così concentrati durante la lezione.

Oltre a questo, Norton 360 Deluxe è un pacchetto di sicurezza davvero completo che ti permette di accedere a:

Protezione di 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone o tablet

Protezione contro spyware, virus, malware e ransomware

Backup del PC nel cloud

Firewall per PC e Mac

Password Manager

100% Promessa Protezione Virus con rimborso garantito nel caso fossi insoddisfatto

Secure VPN

SafeCam per PC

Dark Web Monitoring

Tutto questo, con il 63% di sconto, è tuo per il primo anno a soli 34,99 euro. Un’offerta imperdibile non solo per proteggere al meglio i tuoi dispositivi, ma anche l’esperienza di navigazione e uso del PC dei più piccoli.

