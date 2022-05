Paramount+ Vs Netflix: in arrivo la nuova piattaforma streaming

Il territorio dello streaming on demand sta diventando sempre più minato per i colossi che da tempo avevano inventato questo format. Ormai diffuso, si è trasformato nel nuovo modo di fare televisione. Tanti contenuti che puoi guardare dove e quando vuoi. Ma ora sembra che a guastare le feste a Netflix sia arrivata Paramount+.

Ebbene sì, questa nuova piattaforma di streaming on demand sarà presto disponibile anche in Europa, atterrando sulla rete internet anche del Bel Paese. Con tempi e, forse, modalità differenti anche l’Italia beneficerà di questa novità.

Tempi duri quindi per tutte le società che ricavano guadagni solo da questo settore. Paramount+ però non è di “primo pelo”. Infatti, negli Stati Uniti esiste già dal 2014, prima con il nome di CBS All Access. Inoltre, questo colosso conta più di 44 milioni di abbonati.

Se confrontati con i 222 milioni di Netflix, tolti quindi i 10 milioni che ha perso recentemente, sembrerebbero pochi, ma bisogna tener presente che attualmente Paramount+ è presente solo nel mercato australiano, canadese, di alcune zone dell’America Latina e del Medio Oriente, oltre in quello di alcuni Paesi Nordici e Stati Uniti.

Nell’attesa, una piattaforma molto simile potrebbe essere proprio Disney che offre tantissimi contenuti Star Wars, Disney, Pixar, Marvel, National Geographic e Star. Quindi possiamo dire che tra film e serie TV c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Paramount+: quando arriva in Italia

Quando Paramount+ arriverà ufficialmente in Italia rendendo così disponibili i suoi contenuti? Attualmente non esiste una data precisa in merito al suo lancio nel nostro Paese, ma rispetto alle voci che girano si ipotizza che la piattaforma dovrebbe debuttare a settembre 2022.

Ufficialmente, secondo quanto comunicato agli investitori dalla società, il 22 giugno 2022 la sua avventura in Europa inizierà nel Regno Unito e in Irlanda, mentre nell’Asia in Corea del Sud. A seguire, quindi, vedremo Italia, Francia, Germania, Svizzera e Austria.

In Italia e negli altri Paesi, Paramount+ arriverà grazie a un accordo con Sky, mentre in Francia tramite Canal+. Perciò non vediamo l’ora di poter accedere ai contenuti innovativi e speciali di questa nuova piattaforma di streaming on demand che sembra possa dare del filo da torcere anche a Netflix.

Nell’attesa potremmo optare per Disney e i suoi ricchi contenuti. Film, serie TV, docuserie e speciali sapranno intrattenere il nostro svago casalingo o i nostri viaggi dato che l’app è disponibile per tutti i dispositivi mobili oltre che smart TV.