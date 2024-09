Paramount+: tutte le novità di ottobre 2024

Paramount+ non delude mai i suoi abbonati. Questa piattaforma di streaming dai contenuti esclusivi offre i migliori film e le migliori serie TV. Ogni mese questo servizio di streaming on demand arricchisce il suo catalogo con tantissime novità. Per il mese di ottobre 2024 sono in programma diversi nuovi e interessanti arrivi.

Si tratta di film e serie TV da guardare tutti d’un fiato. Perfetti per il tuo intrattenimento e per quello della tua famiglia. Avrai solo l’imbarazzo della scelta! Sarà un mese davvero avvincente. Vivi un intrattenimento come mai prima d’ora grazie a questa piattaforma in grado di renderti felice. Grazie all’app multi-device potrai goderti i contenuti sia comodamente da casa su Smart TV che in viaggio sui tuoi dispositivi mobili.

Paramount+: tutti i film e le serie TV in arrivo a ottobre 2024

Come ti avevamo anticipato, ottobre 2024 sarà un mese ricco di novità per Paramount+. La piattaforma di streaming on demand renderà disponibili diversi nuovi titoli tra film e serie TV internazionali. Attesissima la seconda stagione di Lioness, ma non manca nemmeno la terza stagione di Transformers: Earthspark, per gli appassionati della serie. Ma per queste due novità bisognerà aspettare fine mese.

2 Ottobre

Stand Up Comedy (Stagione 11) 3 Ottobre

¡Casa Bonita Mi Amor! 4 Ottobre

From (Stagione 3) 10 Ottobre

Spongebob: Kamp Spavento 24 Ottobre

Star Trek: Lower Decks (Stagione 5) 25 Ottobre

Most Ridiculous 26 Ottobre

Transformers: Earthspark (Stagione 3) 27 Ottobre

Lioness (Stagione 2)

In conclusione, Paramount+ è un’ottima piattaforma di streaming on demand ricca di contenuti di altissimo livello. L’intrattenimento disponibile è per tutta la famiglia e garantisce davvero tantissimo divertimento. Sono molti i contenuti disponibili. Dai più grandi ai più piccoli c’è solo l’imbarazzo della scelta su cosa vedere. Arricchisci i tuoi momenti di libertà e riposo con i suoi film e le sue serie TV. Vivi un’avventura entusiasmante ogni volta che accendi la tua smart TV o mentre sei in viaggio per passare il tempo.