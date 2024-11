Parabrezza ghiacciato ADDIO con questo telo in offerta Black Friday (-25%)

Stiamo entrando in quel periodo dell’anno in cui trovare il parabrezza ghiacciato al mattino è una probabilità da non sottovalutare, specie se siamo in ritardo per il lavoro o l’università, senza contare la fatica che si fa a raschiare il ghiaccio con conseguente sensazione di mano congelata.

Un problema risolvibile con questo pratico telo di copertura antigelo da posizionare direttamente sul parabrezza: grazie all’offerta Amazon per il Black Friday costa soltanto 28,49 euro, è adatto alla maggior parte dei veicoli e puoi riutilizzarlo anche in estate per il caldo.

Telo antigelo: parabrezza perfetto e senza ghiaccio

Questo telo copri parabrezza è adatto a tutte le stagioni: in inverno protegge in maniera efficace da vento, neve, ghiaccio e gelo, dandoti modo di risparmiare molto tempo al mattino. Quando arriverà l’estate, invece, grazie al suo rivestimento anti-UV sarà in grado di prevenire in maniera efficace il surriscaldamento della vettura.

Il telo è fatto di materiali di alta qualità, come la pellicola in alluminio PEVA, cotone intrecciato e un rivestimento morbido sul retro dandoti esistenza e delicatezza sul parabrezza. Il design intelligente è stato pensato per includere delle corde antivento e appositi magneti per una perfetta adesione al vetro a copertura anche dei tergicristalli. Inoltre, è antifurto grazie alle “orecchie” da bloccare all’interno del finestrino.

Le dimensioni generose di 197 x 128 cm lo rendono compatibile con la maggior parte dei veicoli garantendo sempre la copertura ottimale che cerchi. Quando non lo usi, invece, è facile da piegare e riporre senza ingombrare troppo.

Con questo telo di copertura per il parabrezza puoi dire addio al ghiaccio da raschiare al mattino: con lo sconto del Black Friday puoi acquistarlo a soli 28,49 euro. Un affare da non perdere.