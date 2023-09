Papà mi è caduto il telefono: come riconoscere la nuova truffa su WhatsApp

La tecnologia non solo migliora la vita, ma può nascondere pericoli. Infatti, proprio in questi giorni, si sta diffondendo sugli smartphone di moltissimi utenti una nuova Truffa WhatsApp che ha come protagonista un messaggio preoccupante che punta a mettere in allarme i genitori. In pratica, la potenziale vittima riceve un SMS nel quale il figlio comunicherebbe la perdita del telefono cellulare. Ecco il messaggio di testo:

Ciao papà, mi è caduto il telefono. Questo è il mio nuovo numero. Per favore, puoi mandarmi un Whats-app?

Se anche tu hai da poco ricevuto un messaggio di questo tipo sappi che sei diventato il bersaglio di qualche cybercriminale esperto che ha intenzione di svuotare il tuo conto corrente. Infatti, al termine dell’SMS compare un numero di telefono che, in teoria, sarebbe il collegamento per inviare un messaggio WhatsApp al figlio che avrebbe perso lo smartphone. A mente fredda sembra tutto un po’ strano vero? Ma immaginiamoci di essere quel genitore.

Spesso i criminali del web adescano persone anziane che non sono molto affermate in quanto a tecnologia. Ecco perché è indispensabile non solo rimanere informati sui raggiri, come questa Truffa su WhatsApp, ma affidarsi a sistemi di sicurezza informatica completi in grado di riconoscere questi pericoli e bloccarli per noi. Ad esempio, molto utile è NordVPN che con Threat Protection ferma qualsiasi tentativo malevolo analizzando file, email, messaggi e link.

Nuova Truffa WhatsApp: cosa succede se mandi il messaggio

Con la nuova Truffa WhatsApp l’obiettivo dei cybercriminali è quello di farti inviare un messaggio WhatsApp al numero di telefono presente nel’SMS di testo che ti hanno inviato. In altri casi si tratta di un vero e proprio link malevolo. Ma cosa succede se per sbaglio assecondi questo raggiro? In un attimo ti ritrovi in contatto con il truffatore che comincia a chiederti del denaro.

Il motivo può essere il fatto che non riesce più ad accedere alla sua app bancaria per pagare un servizio come ad esempio una bolletta della luce. Un sistema all’apparenza rudimentale, ma che – finalizzato su persone anziane o con scarsa conoscenza tecnologica – può rivelarsi altamente pericoloso. Occorre perciò prestare sempre attenzione ai messaggi che si ricevono, senza mai lasciarsi prendere dal panico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.