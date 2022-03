Pannello solare USB per carica diretta a 14€: sconto 50%, pochi pezzi

Un gadget molto utile, oltre che sfizioso. Questo pannello solare con presa USB occupa poco spazio, lo porti sempre in giro e ricarichi lo smartphone quando ti occorre. Non solo: ovviamente puoi anche collegare altri dispositivi, come gli auricolari ad esempio, oppure alimentarne altri.

Un modello super compatto, ovviamente, con erogazione 5W, ma utilissimo in caso non ci sia corrente elettrica e serva risolvere. Con le promozioni in corso su Amazon, risparmi il 50% e lo porti a casa a 14€ circa appena: devi solo metterlo nel carrello e usare il codice “WYNO2GKH” prima di completare l'ordine. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Pannello solare con presa USB: economico e utile

Un kit molto piccolo, di quelli che puoi portare sempre con te senza ingombro e senza temere che non ci sia energia elettrica disponibile. Il suo vero punto di forza sta nell'imbarazzante facilità di utilizzo.

Esponi al sole l'unità e usi l'uscita USB per collegare i tuoi dispositivi. Finito. Non ti servono altre conoscenze per completare la configurazione o usare il dispositivo. Proprio questo è il bello: è adatto a chiunque e può tornare utile quando meno te lo aspetti.

Con una potenza di 5W sarebbe da folli aspettarsi la ricarica rapida, ma – in assenza di altro – meglio una ricarica più lenta (ma infinita grazie al sole) oppure niente?

A questo prezzo poi si tratta di un investimento del tutto ininfluente a livello economico. Approfitta dello sconto Amazon del 50% e prendi adesso a 14€ circa appena questo pannello solare con presa USB: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “WYNO2GKH”. Le spedizioni sono totalmente gratuite.