Pannello solare USB a 9€: ricarica lo smartphone SENZA powerbank

Un pannello solare compatto, dotato di porta USB diretta, perfetto per la ricarica dei tuoi dispositivi praticamente ovunque grazie al sole. Un dispositivo perfetto per il campeggio, che puoi usare dove preferisci però: anche durante una passeggiata ad esempio.

Adesso su Amazon puoi prenderlo risparmiando il 50% e lo porti a casa a 9,99€ appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Pannello solare USB: assolutamente da provare

Un dispositivo super semplice da utilizzare, che puoi sfruttare praticamente ovunque. Lo posizione sotto buona luce del sole e tramite la porta USB colleghi i tuoi dispositivi. Al resto pensa lui. Naturalmente, si tratta di un tipo di sistema a costo zero. Non solo rispettoso dell’ambiente, ma anche incredibilmente economico. Infatti, l’energia del sole è assolutamente gratuita.

Perfetto per lo smartphone, puoi usarlo anche per tablet e wearable, se lo desideri. Insomma, questo pannello solare a 9,99€ è un prodotto utile, sfizioso e rispettoso dell’ambiente. Non limitarti a usarlo durante un’escursione, divertiti a sfruttarlo anche in balcone o giardino: ovunque, praticamente.

A questo prezzo, risulta anche un affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.