Pannello solare 100W: mini centrale elettrica sul balcone, PREZZONE

Un adattatore per ogni esigenza e anche la possibilità di attaccarlo a un accumulatore per conservare energia. Questo pannello solare da 100W è pronto a offrire la ricarica a smartphone, PC, tablet e non solo. In dotazione ci sono tantissimi adattatori ed è super semplice da utilizzare.

Non un modello base, ma ad alte prestazioni: lo si capisce dalle dimensioni del pannello, che si può comunque piegare diventando potatile. Un kit che dovremmo avere sempre in casa per le emergenze. A questo prezzo poi è anche super accessibile. Su Amazon si trova a 209€ circa appena e lo puoi usare all'aperto, ma anche posizionare sul balcone di casa senza troppa fatica. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Pennello solare 100W: semplice, utile ed economico

Con una potenza massima come questa, potrai contare su una fonte energetica d'emergenza ogni volta che serve. Non solo emergenza, se ci pensi bene: perché non risparmiare un po' di corrente elettrica, quando possibile?

Basterà posizionare l'unità che attira la luce del sole dove preferisci, anche sul balcone, e poi usare i diversi adattatori in dotazione per quello che ti serve fare, inclusa la ricarica ed alimentazione di smartphone, PC, powerbank, tablet e non solo.

Se preferisci, puoi collegare un accumulatore (una batteria, essenzialmente) e conservare energia da usare per quando non ci sarà più il sole. Ovviamente, essendo tutto sommato portatile (pesa poco più di 1KG), puoi portarla in giro come preferisci e sfruttarla per esempio in campeggio, durante un già fuori, in barca e in una marea di altri contesti.

Il momento di avere una piccola centrale elettrica portatile è adesso, con questo kit per pannello fotovoltaico da 100W, a prezzo speciale su Amazon. Bastano 209€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.