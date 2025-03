Pannello pOLED, TRIPLA cam e prezzo BASSO: Motorola Edge 50 Neo a 301€ su eBay

Sono ben pochi gli smartphone Android di fascia media a saper bilanciare design, prestazioni e un comparto fotografico di qualità: Motorola Edge 50 Neo 5G, oggi in forte sconto su eBay, è uno di questi.

Il device della casa alata, infatti, non solo si presenta con un design piacevole e giovanile, ma ha anche tutto l’occorrente per assicurarti un’eccellente esperienza di utilizzo quotidiana in qualsiasi contesto – merito di un comparto hardware davvero niente male.

Approfitta subito del doppio sconto su eBay per acquistare Motorola Edge 50 Neo 5G

Al già disponibile sconto immediato del 37% di eBay si aggiunge un ulteriore calo del 5% con il codice coupon “TECHWEEK25“: il risultato è che il device di fascia media a marchio Motorola costa appena 301€ con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 48 ore.

Motorola Edge 50 Neo 5G sorprende con il suo bellissimo pannello pOLED da 6,36 pollici ad altissima risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz; la luminosità massima di 3000 nit, inoltre, ti assicura una eccellente leggibilità in qualsiasi condizione di luce, mentre il supporto all’HDR10+ massimizza la resa generale del pannello.

Sotto il cofano trova posto il validissimo processore octa-core MediaTek Dimensity 7300 con di fianco 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, il massimo a cui puoi ambire per avere sempre prestazioni al top e una elevata fluidità del telefono anche durante l’utilizzo delle app più pesanti.

Alimentato da una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68W, il device di Motorola è un camera phone di tutto rispetto. Infatti, sul retro trova posto un modulo triplo configurato in questo modo: un sensore principale da 50 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP; frontalmente, invece, la lente da 32 MP sorprende per la grande qualità dei selfie.

Approfitta immediatamente del doppio sconto su eBay per acquistare il device di Motorola a un prezzo davvero conveniente; ricorda di inserire il codice coupon “TECHWEEK25” in fase di acquisto per usufruire del 5% di sconto aggiuntivo.