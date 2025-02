Panetteria in casa con la Moulinex Pain & Délices: cibo sempre sano

Farine raffinate, zuccheri e conservanti aggiunti senza cura e gusto che ormai si perde nel tempo. Il cibo non è sempre così salutare eppure ogni giorno andiamo ad acquistare pane, yogurt, marmellate e dolci al supermercato per soddisfare le voglie. Ma se ti dicessi che puoi dare vita a preparazioni anche difficili direttamente a casa? Con la magica Moulinex Pain & Délices è tutto possibile, questa è molto più di una semplice macchina del pane. Prima di vedere di cosa è capace, sappi che è in offerta su Amazon. La acquisti a 119€ con uno sconto del 12% che rende il prezzo di partenza più dolce. Cosa aspetti? Aggiungila al tuo carrello prima che sia troppo tardi.

Moulinex Pain & Délices: un prodotto che rinnova il tuo modo di cucinare

Pane, dolci e tantissime altre preparazioni con la Moulinex Pain & Délices in cucina. Una macchina del pane che è riduttivo chiamare così perché è capace di rivoluzionare il tuo modo di cucinare con un solo acquisto. Finalmente dai vita a una miriade di cibi sapendo di mangiare esattamente cosa c’è dentro e senza utilizzo di conservanti e tante altre sostanze che trovi nel cibo industriale.

Ha dimensioni compatte così da poter essere posizionata ovunque ed arriva con i suoi accessori per un utilizzo ancora più semplificato. Scegli quale ricetta vuoi cucinare e segui le indicazioni come da manuale: mettendo direttamente gli ingredienti all’interno della macchina hai già finito di cucinare. Ebbene, lei fa tutta da sola dall’impasto, alla lievitazione e passando alla cottura. Per il pane, ad esempio, puoi scegliere tra 3 livelli di doratura e 3 livelli di peso da un minimo di 500g a un massimo di 1KG per infornata.

Con i suoi 20 programmi automatici puoi optare per tante opzioni tra cui anche quelle senza glutine, integrale, di segale, dolce e così via. Ma perché viene chiamata anche “Délices”? La risposta è semplice: con questo strumento puoi preparare impasti salati e dolci, dare vita a scodelle di yogurt, marmellate e preparazioni casearie. Insomma, un robot multifunzione se ci pensi bene.

A soli 119,99€ su Amazon, la Moulinex Pain & Délices è la macchina di cui non fare a meno. Collegati con un solo click e acquistala con uno sconto del 12% in corso.

Le spedizioni sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Amazon Prime.