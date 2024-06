Pandora, ricevi un gioiello in REGALO con la promo 3x2: ultime ore

Ancora pochissime ore per approfittare della nuova promozione Pandora: acquistando tre gioielli, riceverai quello meno caro in REGALO. L’offerta è valida su un’ampia selezione di prodotti Pandora, ma la scadenza è vicina: sarà infatti possibile approfittarne soltanto entro domenica 16 giugno. Un’ottima idea regalo last minute, in vista di compleanni, lauree o anniversari.

Pandora 3×2, come aderire alla promozione

Come funziona la promozione 3×2 Pandora? Il noto marchio permette di scegliere tra un’ampia selezione di gioielli appartenenti alla collezione “Pandora ME”: orecchini, collane, anelli, bracciali e charm dedicati, per un range di prezzo che va da 19€ a 300€. Acquistando tre gioielli aderenti all’iniziativa, quello meno caro sarà in omaggio, quindi gratuito.

L’acquisto può essere effettuato tramite e-store Pandora, con spedizione standard gratis al raggiungimento di 75€ di spesa, ma anche nei negozi fisici monomarca Pandora, Outlet, i punti vendita in franchising e i rivenditori multimarca aderenti oltre che tramite il servizio dedicato WhatsApp. C’è, tuttavia, un limite: è infatti possibile aderire alla promozione per un massimo di cinque volte a transazione.

Pandora è sempre un’ottima idea regalo per qualsiasi occasione. Se sei alla ricerca di un dono adatto a diverse occasioni, approfitta della promozione finché è attiva: ricordiamo, infatti, che scadrà domenica 16 giugno. Scegliendo tre gioielli della collezione “Pandora ME”, quello meno caro sarà completamente GRATIS.