Pandora: per ogni acquisto da 59€ ricevi un gioiello al 50% di sconto

Pandora ha lanciato una nuova promozione limitata: per ogni spesa di almeno 59 euro, sarà possibile ricevere uno sconto del 50% sull’acquisto di un ulteriore gioiello. L’offerta è valida fino a domenica 22 settembre e include una selezione di bracciali, anelli, collane, orecchini e charm del marchio: un’ottima idea regalo per compleanni, anniversari e occasioni di festa in generale.

Pandora, un gioiello ti costa la metà

Aderire alla promozione Pandora è semplicissimo. Il primo passaggio è collegarsi allo shop online del marchio e aggiungere al carrello prodotti per un importo di almeno 59 euro. Entrando nel carrello, poi, comparirà un pop-up che segnalerà la possibilità di ottenere un ulteriore gioiello a metà prezzo, a scelta tra un’apposita selezione.

Infine, dopo aver selezionato il gioiello da scontare, basterà aggiungerlo al carrello e procedere con l’acquisto: lo sconto del 50% sarà infatti applicato in automatico. I gioielli in promozione sono una trentina: oltre a bracciali, collane, orecchini e anelli, anche charm ricercatissimi come quelli Disney e Marvel.

La promozione Pandora è valida fino a domenica 22 settembre, sia per ordini effettuati sull’e-store Pandora (spedizione gratuita a partire da 75 euro) che utilizzando il servizio Clicca e Ritira, ma è attiva anche nei punti vendita fisici.