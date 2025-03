Pandora, nuova promo limitata: acquista un nuovo gioiello, il secondo è a metà prezzo

Dal 27 al 30 marzo 2025, acquistando sul sito ufficiale Pandora, nei negozi monomarca, negli outlet o tramite il servizio WhatsApp, potrai approfittare di una promo imperdibile: spendendo almeno 59 euro, avrai la possibilità di acquistare un gioiello tra quelli selezionati alla metà del suo valore.

Charm, bracciali, collane… a metà prezzo

Ma come funziona, nello specifico, la promozione Pandora? Dopo aver aggiunto al carrello prodotti per almeno 59 euro, si aprirà automaticamente un pop-up con una selezione di gioielli tra cui scegliere quello che desideri a metà prezzo. Una volta selezionato, basterà aggiungerlo al carrello e concludere l’acquisto. Lo sconto verrà applicato automaticamente sul gioiello di minor valore tra quelli selezionati.

L’offerta si applica a una vasta gamma di prodotti Pandora, inclusi charm, bracciali, collane, anelli e orecchini. Potrai scegliere tra le collezioni più iconiche, come Pandora Moments, Pandora Timeless, Pandora Essence, Disney x Pandora e Pandora ME. Un’occasione unica per arricchire la tua collezione o fare un regalo speciale, risparmiando.

La promozione è valida dalle ore 7 del 27 marzo fino alle 23.59 del 30 marzo. Potrai approfittarne acquistando direttamente sull’e-Store Pandora, nei punti vendita monomarca, negli outlet aderenti o tramite il servizio di acquisto via WhatsApp. Anche i franchisee e i rivenditori multimarca partecipano all’iniziativa.

Se scegli di ordinare online, hai due opzioni di consegna: Standard a 2,99 euro, gratuita per ordini da 75 euro in su, oppure Express a 9,99 euro, gratis se spendi almeno 100 euro. Hai poco tempo per approfittare dell’offerta Pandora: sfoglia la pagina della promozione per dare un’occhiata a tutti i gioielli aderenti e scegli già quello da acquistare a metà prezzo!