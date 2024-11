Pandora, ecco la promo per il Black Friday: c'è il 30% di sconto

Fino al 30% di sconto su un’ampissima selezione di gioielli – oltre 1.300. È questa la promozione dedicata al Black Friday lanciata da Pandora, valida fino al 2 dicembre. Tante le collezioni disponibili tra le proposte, anche alcune molto ambite come quella natalizia e quella Disney, oltre ai particolarissimi gioielli personalizzabili.

Il meglio delle collezioni Pandora: scopri la promo

Bracciali, charm, clip e pendenti, orecchini, anelli, collane: la selezione di gioielli in offerta per il Black Friday propone proprio di tutto, per tutti i gusti. Non mancano alcune collezioni amatissime: per la collaborazione con Disney, ad esempio, segnaliamo lo charm pendente divisibile (ottimo come idea regalo) de Il Re Leone con Timon e Pumbaa a 63 euro (20% di sconto), lo charm con La Casa di Up e i palloncini a 48 euro (30% di sconto), oppure l’incantevole anello de La Bella e la Bestia con la rosa incanata, a 48 euro (-30%).

Dal momento che si avvicinano le festività natalizie, il Black Friday può essere anche un’occasione per acquistare qualche regalo da mettere sotto l’albero. Niente di meglio dei gioielli della collezione natalizia, come lo charm in vetro di Murano Magia del Natale a 31 euro (-20%), lo charm Babbo Natale a 47 euro (-20%) e l’originalissimo charm pendente con il maglione di Natale a 39 euro (-20%). In alternativa, è disponibile un’ampissima scelta di orecchini, bracciali e charm personalizzabili che ben si prestano a un ottimo dono.

Per approfittare della promozione Pandora, che ricordiamo offre sconti fino al 30%, basterà collegarsi al sito web e scegliere i gioielli da acquistare dalla selezione dedicata al Black Friday. La promozione è disponibile, fino al 2 dicembre, non solo sull’e-store ma anche presso i punti vendita monomarca Pandora, i franchise e i rivenditori multimarca, purché aderenti. È possibile anche acquistare online e richiedere il ritiro in negozio, oppure ordinare tramite WhatsApp e pagare in contanti alla consegna.