Panda Dome Essential è la privacy che cercavi al 50% di sconto

Panda Dome Essential è la soluzione completa alla tua privacy e alla tua sicurezza. Compatibile con Windows 11 e precedenti, proteggerà il tuo PC o laptop da qualsiasi minaccia, anche la più recente.

Infatti, scegliendo Panda Dome Essential al 50% di sconto, farai entrare in casa tua i migliori esperti in cybersicurezza. Questa società vanta un pool di ricercatori da sempre impegnato nella ricerca di nuovi malware, trojan, spyware e ransomware aggiunti alla rete da cybercriminali esperti.

Sarai in una botte sicura con questo pacchetto super conveniente, ma estremamente esaustivo. A soli 17,49 euro, invece di 34,99 euro, per un anno avrai protezione assoluta ed efficace su un dispositivo a tua scelta fra quelli che possiedi.

Panda Dome Essential: tanta sicurezza a un piccolo prezzo

Se cerchi tanta sicurezza per il tuo PC Windows a un piccolo prezzo allora la soluzione giusta è Panda Dome Essential. Questa licenza, valida per un anno, è attivabile su un dispositivo. Sono tantissime le funzionalità incluse in questa applicazione una volta installata sul tuo personal computer:

protezione antivirus in tempo reale capace di fermare qualsiasi minaccia, anche la più recente;

in tempo reale capace di fermare qualsiasi minaccia, anche la più recente; firewall per dispositivi Windows sicuro e affidabile;

per dispositivi Windows sicuro e affidabile; acquisti e banking online sicuri per non permettere a cybercriminali di accedere ai tuoi dati personali e di pagamento;

e sicuri per non permettere a cybercriminali di accedere ai tuoi dati personali e di pagamento; protezione WiFi da cracker (hacker cattivi) per connetterti in tutta tranquillità anche alle reti pubbliche;

da cracker (hacker cattivi) per connetterti in tutta tranquillità anche alle reti pubbliche; scansione dei dispositivi esterni preventiva per rilevare possibili infezioni;

dei dispositivi esterni preventiva per rilevare possibili infezioni; VPN Free con libero accesso a internet protetto e privato per 150 MB al giorno.

Insomma, Panda Dome Essential è molto più che un semplice antivirus. Questa soluzione è una vera e propria centrale di sicurezza che installi sul tuo dispositivo per proteggere te, i tuoi dati e la tua famiglia. Non aspettare altro tempo, in qualsiasi momento potresti finire nelle mani dei criminali del web.

Oggi evitare attacchi malevoli è una priorità. Perciò ottieni Panda Dome Essential a soli 17,49 euro, invece di 34,99 euro, intanto che sei ancora a tempo. Approfitta di questa offerta, la licenza è valida per un anno e su un dispositivo a scelta.