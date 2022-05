Panda Dome Essential, l'antivirus di nuova generazione a meno di 20€

Panda Dome Essential 2022 è l’antivirus di nuova generazione che ti offre protezione in tempo reale, firewall addizionale per dispositivi Windows e una VPN per navigare privatamente in Internet. Tutto questo può essere tuo a soli 17,49€ per un anno, acquistando la licenza che è disponibile in offerta al 50% di sconto.

Se preferisci, la stessa scontistica è applicabile anche alle altre suite del software di sicurezza informatica: riceverai sempre il 50% di sconto sull’antivirus che avrai scelto, inclusa la soluzione più completa, denominata Premium, che pagherai solo 59,49€ invece di 118,99€!

Panda Dome Essential, l’antivirus con il miglior tasso di rilevamento del settore

Gli studi condotti da AV-Comparatives da luglio a ottobre 2021 certificano come quella offerta da Panda sia la miglior protezione per tasso di rilevamento, con una percentuale pari al 100% al confronto con gli altri antivirus. Questo risultato rende questo sistema di sicurezza tra le migliori soluzioni presenti sul mercato e adesso puoi abbonarti ad un prezzo veramente ridicolo.

Con Panda Dome Essential 2022 ottieni:

Antivirus in tempo reale

Firewall addizionale per dispositivi Windows

VPN per navigare privatamente in internet con 150 MB al giorno

Protezione WiFi contro gli attacchi esterni

Scansione antivirus per dispositivi secondari, come USB

Assistenza tecnica 24 ore su 24, 365 giorni all’anno

Garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati

In alternativa, puoi scegliere anche tra i pacchetti Essential, Advanced, Complete e Premium. Quest’ultimo include una VPN illimitata, un generatore di password univoche e rigide, parental control, protezione in tempo reale anche per Mac e Android e un sistema automatico per la rimozione dei file che rallentano le prestazioni del PC.

Non ti rimane dunque che scegliere la protezione più adatta a te. In ogni caso, aggiungendo il prodotto al carrello, avrai sempre il 50% di sconto, pagando così la metà rispetto il valore di listino per un anno di abbonamento. Puoi contare comunque sulla garanzia di rimborso valida per 30 giorni entro la data di acquisto.

