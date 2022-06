Panda Dome Complete 2022 ti offre antivirus e VPN a prezzo speciale

Panda Dome Complete 2022, la soluzione della nota azienda di sicurezza informatica che ti offre il miglior antivirus e una VPN per navigare in internet in modo privato, è adesso in offerta ad un prezzo speciale. Grazie ad uno sconto del 50% applicato sul prezzo di listino, paghi l’abbonamento annuale appena 35,49€ invece di 70,99€.

Puoi pagare con carta di credito, debito o PayPal e usufruire comunque della garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto. In ogni caso, puoi contare anche su un’assistenza tecnica 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Panda Dome Complete 2022: antivirus, VPN e Password Manager tutto in un unico pacchetto

Abbonandoti a Panda Dome Complete 2022 con il 50% di sconto riceverai immediatamente:

Antivirus e firewall per Windows

Protezione in tempo reale per Mac e Android

VPN gratuita fino a 150MB al giorno

Protezione WiFi da hacker

Scansione dei dispositivi esterni per prevenire qualsiasi infezione

Controllo genitori per Windows per monitorare e limitare l’uso del dispositivo da parte dei minori

Protezione dell’identità per acquisti e navigazione online sicura

Protezione contro minacce e attacchi informatici avanzati

Protezione totale dei dati personali

Generatore di password univoche e rigide

Rimozione dei file che rallentano le prestazioni del PC

Se sei disposto a spendere qualcosa di più, è disponibile in offerta anche il piano Premium, che al costo di soli 59,49€ all’anno aggiunge a tutto questo:

VPN Premium con navigazione internet senza limiti, sicura e privata

Supporto tecnico 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno

I risultati del resto parlano per Panda, che ha ottenuto un tasso di rilevamento pari al 100% nel Real-World Protection Test di AV-Comparatives battendo tutte le soluzioni della concorrenza.

Cosa aspetti allora? Approfitta delle ultime offerte per acquistare Panda Dome Complete 2022 con il 50% di sconto. La stessa promozione è riservata anche agli altri piani di abbonamento, quindi potrai scegliere quello che più si adatta alle tue necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.