Panasonic GH5 nel 2023: ha ancora senso acquistarla?

Oggi vi parliamo di una mirrorless del 2018, una camera incredibile che ancora oggi è un prodotto vendutissimo e apprezzatissimo. Si chiama Panasonic GH5 e la troviamo su Amazon al prezzo speciale di soli 1475,79€, spese di spedizione incluse. La domanda è una e una sola: ma ha senso acquistarla oggi?

Panasonic GH5 su Amazon: è ancora un ottimo prodotto

Ovviamente la risposta non può che essere positiva. È una fotocamera mirrorless che ha rivoluzionato il mondo della videografia professionale. Con la sua capacità di registrare video in 4K ad altissima risoluzione e una serie di funzioni avanzate, questa fotocamera si è guadagnata una reputazione solida tra i videomaker professionisti. Consente di usufruire di una qualità video straordinaria grazie alla sua capacità di registrare video in 4K a 60 fps. La risoluzione dettagliata e i colori vivaci rendono i video ricchi di profondità e realismo. Inoltre, supporta la registrazione in 10-bit 4:2:2, consentendo una maggiore gamma dinamica e una migliore qualità del colore durante la fase di post-produzione.

È dotata di un sistema di stabilizzazione dell’immagine a 5 assi integrato che compensa i movimenti della fotocamera durante la registrazione video. Questa funzione permette di ottenere riprese fluide e stabili, riducendo al minimo l’effetto di vibrazione o sfocatura. Grazie al suo processore di immagini Venus Engine, la fotocamera è in grado di scattare fino a 12 fotogrammi al secondo in modalità continua con messa a fuoco automatica. Troviamo poi la possibilità di registrare video ad alta velocità fino a 180 fps per ottenere effetti di slow motion spettacolari.

Panasonic GH5 dispone di diverse opzioni di connettività, inclusa una presa per microfono esterno, una presa per cuffie e una porta HDMI. Queste connessioni consentono di collegare microfoni e monitor esterni per un controllo e una qualità audio migliorati. Inoltre, la fotocamera è compatibile con l’interfaccia USB 3.0, consentendo il trasferimento veloce dei file e l’uso di accessori aggiuntivi. La trovate su Amazon al prezzo speciale di 1495,79€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.