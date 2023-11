Pan di Stelle Gift Box Natale con peluche Disney edizione limitata

Rendi il Natale ancora più dolce con una box regalo che farà sciogliere non solo i biscotti nel latte ma anche i cuori di grandi e piccini. Tutto merito di Pan di Stelle con questo set edizione limitata che unisce la mia e la dolcezza del marchio a Disney.

Non perdere l’offerta su Amazon che ti permette di strappare un pezzo eccezionale. Completa subito l’acquisto ad appena 29,99€ grazie allo sconto del 19%. Non perdere un secondo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Il Black Friday più dolce di sempre con Pan di Stelle

I biscotti Pan di Stelle sono i preferiti di tutti. Inutile dire il contrario perché ti vedo mentre li rubi dalla confezione di tuo figlio e li inzuppi nel latte! Ma scherzi a parte, questi meravigliosi e squisiti dolcetti possono diventare ancora più speciali.

Nella Gift Box Natale 2023 creata in collaborazione con Disney, la marca della Barilla ha inserito un personaggio speciale in versione Peluche. Bello, morbido, di qualità e soprattutto appartenente al nuovo film del colosso dei cartoni animati, Wish.

Anche se i tuoi piccini non lo hanno visto, appena arriverà nelle sale italiane scommetto che ne usciranno pazzi così come ameranno questo personaggio speciale.

La box, in sé e per sé, è molto bella perché adornata dalla protagonista del film quindi potrai conservarla e usarla per conservare tante cose a casa.

Naturalmente, all’interno del pacco, trovi anche i biscotti in confezione speciale e limited edition da 350gr.

Cosa aspetti? Secondo me andranno a ruba subito. Acquista al volo la tua Box Natale 2023 di Pan Di Stelle in collaborazione con Disney a soli 29,99€ con sconto del 19%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.