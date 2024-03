Paga Xiaomi Redmi Note 13 Pro solo 216€ grazie al COUPON ESCLUSIVO

Sei alla caccia di un modo per risparmiare sull’acquisto del tuo prossimo smartphone? Eccotelo servito su un piatto d’argento! Inserendo il coupon “PIT10PERTE2024“, riuscirai a prendere l’ottimo Xiaomi Redmi Note 13 Pro, con ben 8+256GB a disposizione, a soli 216,00€! Si tratta di un prezzo davvero conveniente se pensiamo che il prezzo di listino si attesta sui 240,00€!

Tutte le caratteristiche di Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Questo smartphone vanta un design moderno ed elegante, con un corpo sottile e leggero che si adatta perfettamente alla mano. Il display AMOLED da 6,67″ offre una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, regalando un’esperienza visiva fluida.

La fotocamera posteriore tripla del Redmi Note 13 Pro, composta da un sensore principale da 200MP, un ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 2MP, cattura scatti mozzafiato, mentre la fotocamera anteriore da 16MP garantisce selfie di alta qualità.

Con una batteria da 5000mAh, potrai godere di lunghe sessioni di utilizzo senza preoccuparti della ricarica, anche grazie anche alla tecnologia di ricarica rapida da 67W che ti permette di avere il dispositivo sempre pronto in pochissimo tempo.

Alimentato dal processore MediaTek Helio G99-Ultra, il Redmi Note 13 Pro offre prestazioni elevate e un’efficienza energetica ottimizzata, supportando inoltre la connettività 4G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Per quanto riguarda la sicurezza, questo smartphone di Xiaomi è dotato di un lettore d’impronte digitali integrato nel display e di sblocco facciale, oltre alla funzione NFC per pagamenti contactless e alla resistenza all’acqua e alla polvere IP54.

Tra le altre caratteristiche, spiccano il doppio altoparlante, il supporto Dolby Atmos, il jack per cuffie da 3,5 mm e il sistema operativo MIUI 14.

Non farti scappare questo ottimo Xiaomi Redmi Note 13 Pro a soli 216,00€. Ma non dimenticare di inserire il coupon “PIT10PERTE2024” in fase d’acquisto.