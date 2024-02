Paga il Tapis Roulant pieghevole solo 299€ grazie a questo SCONTO

Fare attività fisica in casa è spesso complicato, specialmente se non si hanno gli attrezzi necessari. Quest’offerta ti viene incontro dato che Mobvoi Home Treadmill è un particolare tapis roulant pieghevole e dotato un sacco di tecnologie, ora in forte sconto. Potrai infatti farlo tuo a soli 299,99€ anziché il prezzo consigliato di 359,99€.

Tutte le caratteristiche del tapis roulant

Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia, questo tapis roulant ti consente di personalizzare il tuo allenamento in base alle tue esigenze. È compatibile con i wearable, consentendoti di monitorare in tempo reale la tua frequenza cardiaca, le calorie bruciate, l’andatura e i passi. Inoltre, puoi sincronizzarlo con il tuo smartwatch per tenere traccia dei tuoi progressi in modo completo. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, il tapis roulant offre anche percorsi di allenamento virtuali, trasportandoti in scenari mozzafiato e eliminando la noia durante la corsa.

Con due modalità di allenamento, sia per la camminata che per la corsa, questo tapis roulant è adatto a tutti i livelli di forma fisica. Inoltre, il suo design pieghevole e salvaspazio consente di riporlo facilmente sotto il letto o il divano dopo l’uso, ottimizzando lo spazio nella tua casa.

Per una maggiore comodità e controllo durante l’allenamento, il tapis roulant è dotato di un telecomando incluso per regolare la velocità e avviare o interrompere l’allenamento con facilità. Non manca il pannello touch che permette di gestire le impostazioni del tapis roulant con un semplice tocco, garantendo un’esperienza di allenamento intuitiva e senza complicazioni.

Grazie al suo motore silenzioso da 2,25 HP e alla riduzione del rumore, puoi allenarti senza disturbare i familiari o i vicini, anche durante le ore serali.

Inizia ad allenarti in casa grazie al tapis roulant Mobvoi Home Treadmill a soli 299,99€.

