Paga il Samsung Galaxy S24 solo 759€ con questo COUPON!

Samsung Galaxy S24: tutte le caratteristiche

Rinnovato con uno schermo QHD+ per un’esperienza visiva ancora più coinvolgente, il Galaxy S24+ offre una risoluzione massima su un dispositivo Galaxy, garantendo dettagli cristallini e colori vividi.

Scatta immagini straordinarie con una fotocamera da 50MP che cattura dettagli nitidi e luminosi in ogni condizione di luce. Grazie all’AI ISP, ottieni ritratti perfetti e uno zoom potente che ti avvicina all’azione senza compromettere la qualità. La soluzione AI Zoom ti consente di scattare foto con dettagli definiti a più livelli di zoom, mentre le anteprime Super HDR ti offrono un’anteprima chiara e realistica prima dello scatto, garantendo immagini nitide in qualsiasi ambiente. Non manca ovviamente l’editing fotografico potenziato dall’AI, che ti permette di perfezionare i tuoi scatti in modo facile e veloce. Rimuovi gli oggetti indesiderati e riempi lo sfondo con un semplice tocco.

Questo è uno degli smartphone più avanzati grazie all’intelligenza artificiale. Con Cerchia e Trova, trova ciò che cerchi rapidamente e facilmente online, mentre la funzione di Traduzione Live ti consente di comunicare senza problemi con persone di tutto il mondo durante chiamate e messaggi. L’Assistente Chat ti permette di arricchire le tue conversazioni con toni espressivi diversificati su email e social media.

Inoltre, il Galaxy S24+ offre prestazioni di gioco al massimo livello con una nuova camera di vapore per una dissipazione del calore ottimale, garantendo un’esperienza senza lag o rallentamenti.

