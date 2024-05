Pacchetto e-commerce: Hostinger offre lo sconto del 73%

Hostinger offre un pacchetto e-commerce vantaggioso per lanciare un progetto online di vendita. Il costo è di soli 3,99 euro al mese, e puoi utilizzare WordPress e WooCommerce per costruire il tuo sito. Il pacchetto comprende un dominio gratuito, essenziale per essere visibile online. Inoltre, riceverai un certificato SSL gratuito, fondamentale per la sicurezza del sito e la fiducia dei clienti.

Pacchetto e-commerce di Hostinger: funzionalità e supporto

Il piano di Hostinger è sia economico che funzionale. Riesce a supportare un alto numero di visitatori mensili e a gestire centinaia di transazioni. Se il tuo negozio online cresce, Hostinger ha diverse opzioni di upgrade. Il pacchetto Business, ad esempio, è perfetto per negozi più grandi. Offre migliori prestazioni e più spazio di archiviazione a prezzi competitivi. Questo pacchetto è il meglio del meglio per supportare traffico e transazioni maggiori, mantenendo sempre il sito veloce e reattivo.

Hostinger ha anche un servizio clienti di qualità, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il team di supporto risolve sempre ogni problema tecnico e risponde a domande anche di natura tecnica. Ci sono poi funzioni extra come backup giornalieri e protezione DDoS avanzata, che renderanno il tuo sito non solo attivo, ma anche a prova di minacce esterne.

Avviare il tuo negozio online è semplice. Per configurare WooCommerce ti basta un solo click. Grazie ai template gratuiti, puoi personalizzare il tuo sito facilmente, senza bisogno di competenze tecniche. Con gli aggiornamenti automatici di WordPress e gli strumenti di staging, potrai testare nuove funzionalità.

Hostinger quindi la tua scelta migliore. Il pacchetto e-commerce è sia affidabile che conveniente. Inoltre, avrai tutti gli strumenti per lanciare e far crescere il tuo negozio digitale. Abbonati ora!