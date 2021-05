Uno dei motivi che ha reso gli smartphone OnePlus piuttosto popolari tra la comunità è l’attenzione data all’esperienza software. L’azienda ha cambiato il mercato quando ha introdotto il suo primo dispositivo con CyanogenOS, un fork della popolare ROM personalizzata CyanogenMod. La partnership con CyanogenOS non è durata a lungo e la realtà ha dovuto sviluppare il proprio software. La casa delle idee dell’azienda ha così presentato la OxygenOS, una skin con un approccio Android molto vicino alla versione stock.

OxygenOS 12: una maggiore personalizzazione per gli utenti

Questa si è rivelata una delle UI Android più popolari in circolazione e molti utenti la preferiscono rispetto ad Android vanilla standard. L’anno scorso, tuttavia, OxygenOS ha preso una svolta importante dal look tarchiato a qualcosa di più personale. La società ha iniziato a introdurre le proprie linee guida per il design portando qualcosa di più originale (anche se troppo “simil-Samsung”, a nostro avviso).

Gli utenti hanno ancora molte opzioni per personalizzare i propri smartphone, poiché la personalizzazione è stata una delle funzionalità principali della OxygenOS. Secondo un nuovo rapporto, la personalizzazione sarà più profonda con il prossimo importante aggiornamento del sistema operativo, OxygenOS 12. La società ha annunciato che verrà introdotto un nuovo OnePlus Theme Store.

OnePlus Theme Store è in arrivo con il prossimo major update. Come suggerisce il nome, rispecchierà funzionalità simili nel Theme Store di Samsung. Bene, OnePlus è pronta per ascoltare il feedback dei suoi utenti sulla sua prossima funzionalità in arrivo. Per questo motivo, la società terrà un evento Open Ears per discutere e raccogliere tips e consigli in merito il prossimo martedì 18 maggio alle 10:00, ora degli Stati Uniti orientali. L’azienda mostrerà alcuni dei suoi progetti nello show.

Ad ogni modo, tutto ciò non è una semplice coincidenza. Se ricordate, Android 12 di Google con nome in codice Snow Cone, debutterà con un nuovo motore di temi. Secondo le prove trovate nelle anteprime degli sviluppatori, Google è pronto a introdurre una nuova esperienza visiva con Android 12. Non siamo sicuri che la OxygenOS 12 possa avere un’implementazione simile.

OnePlus Theme Store si rivolgerà agli acquirenti di smartphone che amano avere immagini personalizzate sui propri dispositivi. Lo “Store” potrà essere totalmente gratuito o offrire un mix di temi gratuiti e a pagamento inviati dagli utenti. Samsung fa qualcosa di simile con il proprio negozio, consentendo ai creatori di temi personalizzati di ottenere entrate dall’ecosistema dell’azienda.

Per ora, non è chiaro se il “prossimo importante aggiornamento” arriverà come una grande patch per OxygenOS 11 o se gli utenti dovranno aspettare la OxygenOS 12 basata su Android 12. Considerando quanto tempo OnePlus sta impiegando per aggiornare alcuni dei suoi smartphone, noi scommetteremmo sulla seconda opzione.

