OnePlus 8, 8 Pro, 8T ricevono il loro ultimo aggiornamento Open Beta relativo alla OxygenOS 11. Per chi non lo sapesse, la compagnia di Pete Lau sta rilasciando ora le build finali della OP della OxygenOS per i flagship annunciati nel 2020.

OnePlus: i flagship del 2020 si aggiornano

L'aggiornamento arriva con il moniker “OxygenOS 11 Open Beta 12” per la serie di punta di metà marzo dello scorso anno e con la nomenclatura “Open Beta 7” per il flagship killer OnePlus 8T.

L'ultimo aggiornamento Open Beta aumenta il livello di sicurezza grazie alle patch aggiornate a luglio 2021, fornisce correzioni al problema dello sblocco mediante volto nella scansione QR su WhatsApp e migliora la stabilità del sistema. Il nuovo aggiornamento include anche il supporto per il Work WiFi e per Life WiFi.

Ultimo ma non meno importante, l'ultimo update beta pubblico per questi telefoni introduce anche l'app OnePlus Store, che è disinstallabile.

Come al solito, queste build di software vengono implementate tramite OTA per gli utenti che attualmente utilizzano la precedente build beta pubblica. Dopo aver sperimentato i nuovi firmware in beta testing, gli utenti possono tornare al canale stabile installando il pacchetto di rollback appropriato. Ecco di seguito il changelog ufficiale:

Sistema

Stabilità del sistema migliorata;

Risolto il problema che impediva lo sblocco con il volto nella scansione QR su WhatsApp;

Aggiorna la patch di sicurezza Android a 2021.07;

Equilibrio tra lavoro e vita privata

Ora il Wi-Fi di lavoro può supportare il Wi-Fi aggiunto alla vita;

Risolto il problema della mancata modifica della modalità di vita e di lavoro;

OnePlus Store: un modo intuitivo e conveniente per gestire il vostro account OP, ottenere supporto di facile accesso, scoprire entusiasmanti vantaggi riservati ai membri e acquistare prodotti del marchio cinese (segnaliamo che quest'ultimo può essere disinstallato).

