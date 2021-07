OnePlus 9, 9 Pro, 8T hanno appena ricevuto l'app OnePlus Store e altre novità grazie all'ultimo aggiornamento di sistema che l'azienda ha rilasciato.

OnePlus Store: cos'è e come funziona?

Il marchio di Pete Lau sta lanciando un update software per tre dei suoi smartphone premium, ovvero OP 9, OP 9 Pro e OP 8T. I modelli più recenti stanno ricevendo il firmware in tutte le regioni, mentre il telefono più vecchio lo sta ricevendo solo in alcune regioni limitate.

I flagship del 2021 stanno ricevendo il nuovo aggiornamnto con il moniker OxygeOS 11.2.8.8. Questo è in fase di seeding con i seguenti numeri di build, diversi a seconda dell'area di riferimento.

Oneplus 9

IN: 11.2.8.8.LE25DA;

UE: 11.2.8.8.LE25BA;

NA: 11.2.8.8.LE25AA;

OnePlus 9 Pro

IN: 11.2.8.8.LE15DA;

UE: 11.2.8.8.LE15BA;

NA: 11.2.8.8.LE15AA.

Secondo il changelog ufficiale, l'ultimo aggiornamento porta con sé le patch di sicurezza a luglio 2021, aggiunge l'opzione Bitmoji AOD, introduce l'app OnePlus Store (disinstallabile), risolve alcuni problemi noti e migliora la stabilità.

D'altra parte, l'update per OP 8T arriva con la OxygenOS 11.0.9.9. Viene lanciato in Nord America e in Europa con i seguenti numeri di build.

OnePlus 8T:

UE: 11.0.9.9.KB05BA;

NA: 11.0.9.9.KB05AA.

Secondo il registro delle modifiche ufficiale, questo aggiornamento incrementale apporta correzioni per la modalità Nightscape e per altri problemi. Migliora anche la stabilità del sistema e aggiunge l'app OnePlus Store non installabile.

Le ultime build software per questi tre smartphone vengono lanciate in batch. Quindi, potrebbe volerci del tempo prima che arrivino ovunque.

OxygenOS 11.2.8.8 Changelog ufficiale:

Sistema

Patch di sicurezza Android aggiornata a 2021.07;

Risolti problemi noti e stabilità migliorata;

Ambient Display;

Bitmoji AOD appena aggiunto, co-progettato da Snapchat e Bitmoji, che animerà il display ambientale con il tuo avatar Bitmoji personale. Il tuo avatar si aggiornerà durante il giorno in base alla tua attività e alle cose che accadono intorno a te (Percorso: Impostazioni – Personalizzazione – Orologio sul display ambientale – Bitmoji);

OnePlus Store

Un modo intuitivo e conveniente per gestire il tuo account, ottenere supporto di facile accesso, scoprire entusiasmanti vantaggi riservati ai membri e acquistare prodotti del marchio. (Si prega di notare che può essere disinstallato);

OnePlus 8T OxygenOS 11.0.9.9 Changelog ufficiale

Sistema

Migliora la stabilità e risolvi i problemi noti;

Telecamera

Risolto il problema per cui lo schermo poteva lampeggiare durante le riprese in modalità NIGHTSCAPE;

OnePlus Store

Un modo intuitivo e conveniente per gestire il tuo account OnePlus, ottenere supporto di facile accesso, scoprire entusiasmanti vantaggi riservati ai membri e acquistare prodotti dell'OEM cinese. (Si prega di notare che può essere disinstallato con facilità).

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 8T: tutti i prezzi

OnePlus

OnePlus 8T

Smartphone