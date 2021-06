Overwatch sta ottenendo il supporto al gioco multipiattaforma su PC e console. Di fatto, ora tutti potranno duellare con tutti grazie a questa nuova funzionalità.

Overwatch: ecco il supporto al gaming multi-piattaforma

Il videogame di Overwatch è stato lanciato nel 2016, ma presto riceverà una funzionalità significativa. Blizzard Entertainment sta rilasciando una beta cross-play che consentirà ai giocatori di PC e console di giocare insieme le partite. Lo sviluppatore afferma che l'aggiornamento arriverà “presto“.

Fino ad ora, le community su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch erano segmentate, ma questo aggiornamento dovrebbe rendere più facile trovare partite online a cui partecipare, sia con i vostri amici che con gli utenti casuali. Alcuni dei titoli online più popolari dispongono del supporto cross-play, come Fortnite e Call of Duty Warzone, e questo fa ben sperare che questa funzione possa essere supportata nel prossimo sequel del gioco, Overwatch 2.

Il cross-play è una funzionalità gradita, se in ritardo, da avere in Overwatch, ma potrebbe non essere tutto ciò che sperate. L'aggiornamento non consente la progressione incrociata tra più copie del gioco che potreste possedere. Quindi, la vostra collezione di skin e livello di XP su (ad esempio) Nintendo Switch, non verrà trasferita sulle altre piattaforme e viceversa. Potrete solo giocare con altri gamers, that's it. Anche se potrebbe non essere così in futuro.

Blizzard afferma che per passare alla beta cross-play, bisognerà creare un account Battle.net, qualora non l'aveste già fatto (è stato un requisito obbligatorio i giocatori PC, ma è stato facoltativo finora su console). Dovrete dunque collegare il vostro rispettivo account della console a Battle.net nelle impostazioni del profilo. In questo modo potrete giocare con gli amici che avete aggiunto su Battle.net.

Inoltre, se vi registrate su Battle.net e accedete a Overwatch entro la fine del 2021, riveverete un bottino “d'oro”, che garantisce un oggetto di gioco di livello leggendario.

