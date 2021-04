Nelle scorse ore – tramite il sito ufficiale – Blizzard ha comunicato la decisione di Jeff Kaplan di abbandonare la società, nonché la leadership del progetto Overwatch 2. A prendere il suo posto arriva Aaron Keller, veterano di Blizzard e membro fondatore del team Overwatch.

Dai vertici dell’azienda traspare una sincera gratitudine nei confronti di Kaplan, ecco la risposta del director:

“Lascio Blizzard Entertainment dopo 19 fantastici anni. È stato un onore avere l’opportunita di creare mondi ed eroi per un’utenza così appassionata, voglio esprimere un profondo apprezzamento per Blizzard, che ha supportato i nostri giochi, i team di sviluppo e i giocatori. Un ringraziamento speciale va ai meravigliosi sviluppatori che hanno condiviso con me questo incredibile viaggio creativo.”