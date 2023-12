Oukitel RT7 Titan 5G: il tablet rugged per ogni avventura e lavori estremi

In un mondo di dispositivi tecnologici in rapida evoluzione, il tablet Oukitel RT7 Titan 5G emerge come un prodotto distintivo, soprattutto per coloro che cercano un compagno digitale robusto e affidabile per avventure all’aria aperta o contesti lavorativi impegnativi. Con la sua combinazione di durabilità, prestazioni e autonomia della batteria, l’Oukitel RT7 Titan 5G non è solo un tablet comune, ma un vero e proprio alleato per chi è spesso in movimento. Oggi in promozione utilizzando il codice coupon NNNFRRT7 il costo di Oukitel RT7 Titan 5G è di soli 389,99€

Il design e la resistenza dell’Oukitel RT7

Il design del RT7 Titan 5G è pensato per resistere agli ambienti più difficili. Con il suo telaio rinforzato e la certificazione IP68/IP69K, questo tablet può resistere a cadute da 1 metro, polvere, e immersioni in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti. Ciò lo rende ideale per l’uso in cantiere, in escursioni o in qualsiasi situazione dove un dispositivo convenzionale potrebbe facilmente subire danni. Le dimensioni generose e il peso sono il prezzo da pagare per questa resistenza, ma in cambio, si ottiene un dispositivo quasi indistruttibile.

Display luminoso e reattivo

Il display da 10.1 pollici FHD+ del RT7 Titan 5G offre una risoluzione di 1920×1200 pixel, garantendo immagini nitide e vivaci. La luminosità è sufficientemente alta per garantire una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole, un dettaglio non trascurabile per un tablet pensato per l’uso esterno.

RT7 Titan vanta uno schermo robusto, che lo rende altamente resistente a graffi e rientranze. Uno strato incorporato di vetro di alta qualità da 1,1 mm come scudo protettivo aggiuntivo garantisce una maggiore robustezza.

Dotato di un touchscreen reattivo che registra accuratamente i movimenti delle dita, anche con i guanti. Ciò elimina la necessità di rimuovere frequentemente i guanti, consentendoti di navigare senza problemi e svolgere le attività con facilità.

Prestazioni e connettività di tutto rispetto

Sotto il cofano, il RT7 Titan 5G è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 720, abbinato a 12 GB di RAM espandibile a 24 GB e 256 GB di memoria interna, espandibile via microSD. Queste specifiche assicurano una performance fluida e reattiva, sia nell’uso quotidiano che in applicazioni più esigenti. La connettività 5G è un enorme vantaggio, offrendo velocità di download e upload notevolmente superiori rispetto al 4G, il che è fondamentale per chi necessita di connessioni veloci e stabili in movimento.

Fotocamere per ogni occasione

Il RT7 Titan 5G è dotato di una fotocamera principale da 48MP grandangolare. Le immagini catturate sono di buona qualità, specialmente in condizioni di buona illuminazione. Tuttavia, come spesso accade nei dispositivi rugged, la fotocamera non è il punto di forza principale, ma è più che adeguata per scatti veloci o videochiamate. Un secondo obiettivo macro da 2 MP per essere utilizzato con una modalità speciale, può scattare foto ravvicinate se c’è abbastanza luce, ad esempio di strutture o disegni. Completa la dotazione sul retro del dispositivo una terza fotocamera per la visione notturna da 20 MP (con raggi infrarossi abilitati) che offre una visibilità chiara, fornendo una visione completa anche nell’oscurità assoluta. Completa la dotazione una camera frontale da 32MP.

Batteria senza paragoni

Uno degli aspetti più impressionanti dell’Oukitel RT7 Titan 5G è la sua batteria da 32000 mAh. Questa capacità garantisce diversi giorni di utilizzo con una singola carica, rendendolo un dispositivo ideale per lunghi periodi lontani da prese di corrente. Inoltre, supporta la ricarica rapida, permettendo di ricaricare rapidamente il dispositivo quando necessario.

RT7 Titan ha una ricarica ultra rapida da 33 W, perfettamente in linea con l’utilizzo che ci si aspetta da un dispositivo rugged. In soli 360 minuti, la robusta batteria da 32.000 mAh raggiunge la piena potenza, garantendo uno standby di oltre 180 giorni.

Software e funzionalità aggiuntive

Il tablet viene fornito con Android 13, con un’interfaccia utente semplice e intuitiva. Le funzionalità aggiuntive includono il supporto per due SIM, il che significa che si può sfruttare la connettività 5G mentre si mantiene una seconda linea attiva. Inoltre, il supporto NFC è una caratteristica comoda per i pagamenti contactless o per l’accoppiamento rapido con altri dispositivi.

In conclusione Oukitel RT7 Titan 5G è un tablet rugged eccezionale. La sua robustezza, abbinata a prestazioni solide, una grande autonomia della batteria e connettività 5G lo rendono un dispositivo ideale per chi lavora in ambienti estremi o per gli appassionati di avventure outdoor. Sebbene non sia il più leggero o elegante tablet sul mercato, per coloro che hanno bisogno di un dispositivo resistente e affidabile, l’RT7 Titan 5G è una scelta eccellente.

