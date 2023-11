Oukitel lancia il WP30 Pro ed il tablet OT5 a PREZZI INCREDIBILI!

Sul Global Stage delle promozioni dell’11 novembre, Oukitel fa il suo ingresso con il lancio di due prodotti eccezionali: lo smartphone rugged WP30 Pro e il sofisticato tablet OT5. Gli appassionati di tecnologia e avventurieri possono segnare il 11 novembre 2023 sul calendario, poiché questi dispositivi di alta qualità saranno disponibili su AliExpress fino al 17 novembre 2023. Con la possibilità di aggiungere entrambi al proprio carrello in anticipo, gli utenti possono assicurarsi di mettere le mani su queste soluzioni innovative e all’avanguardia per soddisfare le loro esigenze di comunicazione e intrattenimento.

Oukitel WP30 Pro

Alimentato dal potente processore MediaTek Dimensity 8050 5G, l’WP30 Pro offre una velocità di picco fino a 3 GHz, migliorando notevolmente l’esperienza di gioco. Questo smartphone rugged vanta anche una ricarica rapida da 120W, consentendo agli utenti di caricare il 50% della sua capiente batteria da 11.000 mAh in soli 15 minuti.

Inoltre, lo smartphone Oukitel WP30 Pro eccelle in termini di memoria, offrendo fino a 24 GB di RAM, mentre la sua capacità di archiviazione da 512 GB vanta una velocità di lettura fino a 1.800 MB/s. Dispone anche di una straordinaria fotocamera principale Samsung da 108 MP, una fotocamera frontale Sony da 32 MP e una fotocamera per visione notturna Sony da 20 MP.

Il display da 6,78 pollici del WP30 Pro offre una caratteristica unica con un display posteriore AMOLED da 1,8 pollici per funzioni personalizzate. Inoltre, il dispositivo supporta la eSIM, migliorando ulteriormente la convenienza per le avventure più impegnative. Con queste incredibili caratteristiche tecniche, l’Oukitel WP30 Pro si posiziona come un’opzione eccezionale per coloro che cercano prestazioni di alto livello in un telefono dall’anima rugged.

Oukitel OT5

Il tablet Oukitel OT5 rappresenta la nuova frontiera di Oukitel nel mercato dei tablet intelligenti. Il suo impressionante display da 12 pollici 2K offre un rapporto schermo-corpo dell’86%, garantendo una qualità visiva eccellente. Inoltre, lo schermo è certificato TÜV SÜD per filtrare la luce blu dannosa, assicurando la protezione degli occhi e il comfort in condizioni di luce scarsa, rendendolo sicuro per l’uso anche da parte dei bambini.

Dotato del processore MediaTek Helio G99, l’OT5 offre una grande batteria da 11.000 mAh. In modo straordinario, offre 12 GB di RAM di base, espandibili fino a 36 GB. Inoltre, la sua memoria ROM da 256 GB può essere espansa fino a 2 TB.

Con dimensioni di 278,5x174x7,5 mm e un peso di soli 560 g, il tablet OT5 è disponibile in tre vivaci colori: grigio, blu e verde, che consentono agli utenti di esprimere il proprio stile personale. Con queste specifiche di alto livello, l’Oukitel OT5 si afferma come una scelta eccezionale per chi cerca prestazioni di primo piano in un tablet smart.

Disponibilità e prezzi

Durante il grandioso evento dell’11/11, sia l’Oukitel WP30 Pro che l’OT5 saranno in vendita in anteprima su AliExpress dal 11 novembre al 17 novembre, con possibilità di acquisto anche tramite il sito ufficiale Oukitel. Lo smartphone resistente WP30 Pro ha un prezzo di anteprima di $339.99, ma con un coupon di $30 per i primi 300 acquirenti e uno sconto automatico di $10, il prezzo si riduce a $299.99.

Il tablet OT5 parte da $199.99, e con un coupon di $20 per i primi 300 acquirenti, il prezzo scende a $179.99. Anche in questo caso si può acquistare il prodotto sia sul sito ufficiale Oukitel che su Aliexpress. Inoltre, sono disponibili ulteriori sconti da parte di AliExpress che renderanno i prezzi ancora più convenienti. Non perdete l’opportunità di mettere le mani su queste incredibili offerte!

