Ottimo tablet 10" octa core accessoriato: 109€ su Amazon, FOLLIA

Il buon tablet economico che cercavi, l'hai trovato su Amazon ed è anche super accessoriato. Display da 10″, processore octa core, sistema operativo Android certificato e un prezzo super accessibile. Spunta il coupon in pagina e portalo a casa a 109€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Tablet completo e accessoriato: gran prezzo su Amazon

Un prodotto perfetto per l'utilizzo quotidiano. Non un top di gamma, ma un dispositivo perfetto per attività di studio, lavoro e svago. Puoi guardare un film sull'ampio pannello FHD da 10″ oppure giocare a titoli mediamente leggeri. Va da sé che non è pensato per pesanti sessioni di gaming, ma si difende egregiamente per tutto il resto.

Puoi contare su un buon processore octa core, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Non manca una batteria da 6000 mAh, pronta ad assicurarti buona autonomia energetica.

Come anticipato, si tratta di un prodotto super accessoriato. Infatti, a casa ricevi anche una custodia, una pellicola e un pennino, oltre ovviamente al caricabatterie. Insomma, non dovrai comprare altro a parte.

Non perdere l'occasione di portare a casa un buon tablet Android da Amazon a prezzo bassissimo. Approfitta della promozione del momento: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per approfittarne e averlo a 109€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.