Ottimi Auricolari Bluetooth ad un PREZZO INCREDIBILE (-30 EURO)

Gli auricolari Bluetooth 1MORE ComfoBuds Pro, oltre a garantire un'eccellente qualità del suono, godono anche di un impeccabile sistema di cancellazione dei rumori ambientali, rendendo così le tue telefonate ben comprensibili per l'interlocutore e prive di qualunque disturbo esterno.

Approfitta di questa offerta pazzesca: acquistali ora e, grazie al codice coupon disponibile su Amazon, pagherai appena 59,99 euro con un risparmio di ben 30 euro sul prezzo iniziale.

Auricolari Bluetooth 1MORE ComfoBuds Pro al prezzo più basso di sempre

Questi performanti apparecchi possono contare su 5 Modalità di Cancellazione del Rumore: ANC Forte, ANC Leggero, Resistente al Rumore del Vento, Pass-through, ANC Off. Nulla potrà distoglierti da ciò che stai ascoltando.

Grazie al supporto del driver dinamico da 13,4 mm ed alla compatibilità con lo standard AAC (Advanced Audio Coding) potrai godere di un suono limpido ed avvolgente mentre guardi i tuoi film preferiti, durante la riproduzione di playlist musicali e nel corso delle chiamate telefoniche.

Per garantirti il massimo della qualità sonora, gli auricolari Bluetooth realizzati da 1More includono ben 6 microfoni a bordo, 2 dei quali dedicati esclusivamente alla soppressione dei rumori. Nessun problema per quanto riguarda l'autonomia: con appena 15 minuti di ricarica rapida potrai utilizzare le cuffiette per ben 2 ore.

Cogli al volo questa imperdibile occasione: metti nel carrello gli stupendi auricolari Bluetooth 1MORE ComfoBuds Pro e beneficerai anche delle spedizioni gratuite.