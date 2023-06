Ottime cuffie wireless Bluetooth a meno di 13€: doppio sconto FOLLE

Sei alla ricerca di cuffie da utilizzare tutti i giorni, senza alcuna pretesa? Bene, in tal caso, puoi approfittare subito di questa offerta che ti propone Amazon e acquistare queste ottime cuffie wireless Bluetooth al prezzo quasi regalato di soli 12,99 euro. Per poter acquistare questo dispositivo al prezzo praticamente stracciato, ti basterà affrettarti e approfittare dello sconto pazzesco del 50% che potrai avere applicando il seguente codice sconto: FLYPODS530.

Ma non finisce qui, infatti, avrai la possibilità di avere – ovviamente se non perderai altro tempo – altri 2 euro di sconto applicabile tramite coupon. Dunque, a meno di metà prezzo, potrai portarti a casa queste ottime cuffie e potrai anche usufruire dei vantaggi Prime. Queste cuffie Bluetooth sono provviste di un doppio display della batteria grazie ai quali potrai facilmente leggere lo stato di ricarica residua.

Dal peso veramente minimo e insignificante, ogni auricolare pesa solamente 4 grammi, dunque questo dispositivo è estremamente confortevole. Grazie alla potente unità altoparlante da 8 mm e alla struttura acustica in-ear, potrai godere si un suono caratterizzato da bassi potenti, medi chiari e alti brillanti.

Ogni auricolare Bluetooth ha un’autonomia che si aggira intorno alle 7 ore con una singola carica e con una carica completa, la custodia di ricarica ti garantirà sino a 42 ore di autonomia, per un totale di 50 ore. La presenza della Tecnologia Bluetooth 5.1 ti garantirà invece una connessione più veloce e stabile.

Ogni auricolare, è completamente indipendente dell’altro e potrai attivate tutte le funzioni che vorrai con un solo tocco. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare queste ottime cuffie wireless Bluetooth al prezzo folle di soli 12,99 euro. Affrettati, il doppio sconto potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione, molto probabilmente irripetibile. Affrettati, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.