Ottieni un iPhone 15 in regalo con l'apertura di questo conto online

Banca Mediolanum ha lanciato una nuova iniziativa che consente di ricevere un iPhone 15 in regalo. L’operazione a premi è rivolta agli utenti che apriranno SelfyConto e inviteranno sei amici a fare altrettanto. In alternativa è possibile ricevere un Apple Watch SE invitando due amici, oppure un iPad di decima generazione portandone quattro.

SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum a canone zero per tutti durante i primi dodici mesi, oltre che per gli under 30 fino al compimento dei trent’anni. Inoltre offre prelievi senza commissioni in tutti i Paesi dell’Unione europea, un servizio di home banking gratuito, più una carta di debito a canone zero per i primi dodici mesi.

Come ottenere un iPhone 15 in regalo con la nuova iniziativa di Banca Mediolanum

Prima di tutto bisogna aprire SelfyConto entro il 30 agosto 2024, perfezionando il contratto entro e non oltre la data del 6 settembre. In aggiunta a ciò, occorre invitare fino a sei amici ad aprire il conto online di Banca Mediolanum. Ognuno di loro dovrà poi eseguire almeno una delle seguenti operazioni entro quattro mesi dall’apertura del conto: accreditare il proprio stipendio o la pensione, oppure spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi consecutivi.

La richiesta del premio va invece presentata entro il 14 febbraio 2025. Quest’ultimo verrà consegnato agli aventi diritto entro massimo 6 mesi dal termine dell’iniziativa.

Aggiungiamo infine che, in alternativa all’iPhone 15, è possibile richiedere il bagaglio a mano Tumi del valore di 1.290 euro la bici elettrica Atala del valore di 1.139 euro, oppure la Fontana Arte – Lampada da terra Equatore piccola del valore di 1.380 euro.

Per aprire il conto online SelfyConto e partecipare così alla nuova promozione di Banca Mediolanum è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale.