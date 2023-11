Ottieni un coupon di 30€ per Redmi 12 nella versione da 128 GB (solo per oggi)

Solo per oggi, martedì 8 novembre, grazie alla promozione Xiaomi Black Friday, puoi ottenere un coupon del valore di 30 euro per l’acquisto di Redmi 12, uno dei migliori base di gamma del 2023. L’offerta è valida sul modello da 128 GB con 4 GB di RAM, con il prezzo finale di 139,90 euro. Si tratta di un’ottima promo, dal momento che questo è lo street price della versione da 64 GB. La promozione sul Redmi 12 è disponibile su questa pagina del Mi Store.

Come riscattare il buono di 30 euro per il Redmi 12 da 128 GB

Per ottenere il coupon di 30 euro disponibile solo per oggi per l’acquisto del Redmi 12 da 128 GB occorre collegarsi a questa pagina e premere sul pulsante in alto a destra Acquista ora.

Nella nuova pagina che si apre fai clic sulla voce Ottieni buoni, posizionata accanto al coupon da 30 euro. Si aprirà una piccola finestra contenente il coupon omaggio, tutto quello che devi fare è pigiare su Ottieni.

Ora premi il pulsante Acquista Ora, quindi seleziona il bottone Vai al checkout, per visualizzare il prezzo finale di 139,90 euro. Il coupon sarà valido solo fino alla mezzanotte di oggi, poi il prezzo tornerà a salire a 169,90 euro.

Le spese di spedizione sono gratuite, con i tempi di consegna indicati al momento del check-out dopo aver inserito i propri dati personali e quelli di spedizione.

Redmi 12 nella configurazione 4+128GB è in offerta a 139,90 euro su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.