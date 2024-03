Ottieni il massimo da NordVPN con lo sconto del 67%: offerta imperdibile

Approfitta dello sconto del 67% su NordVPN e naviga in piena sicurezza! Questa è l’occasione perfetta per assicurarti due anni di tranquillità digitale a un prezzo incredibile. Non aspettare, l’offerta è limitata!

Con NordVPN, hai la libertà di connetterti senza timori. Installa la VPN su tutti i tuoi dispositivi e goditi la protezione simultanea fino a 6 device. Dimentica i costi aggiuntivi, perché il prezzo è bloccato per due anni.

NordVPN: proteggi la tua privacy con lo sconto del 67%

Scegliendo il Piano Standard, ottieni una VPN potente che si avvale di oltre 6100 server sparsi in tutto il mondo. Non solo, ma anche un sistema di ricerca malware, avvisi di violazione delle credenziali e un efficace ad blocker sono inclusi per garantirti la massima sicurezza.

La larghezza di banda illimitata ti assicura una connessione veloce e stabile, perfetta per tutte le tue attività online. Con velocità di download fino a 6730 Mbps, non dovrai mai preoccuparti di rallentamenti o interruzioni.

Ma non è tutto! NordVPN non è solo una questione di sicurezza, è anche sinonimo di libertà. Questa VPN ti dà il via libera per accedere a contenuti da tutto il mondo, senza limitazioni geografiche. Vuoi vedere una serie TV che non è disponibile nel tuo paese? Con NordVPN, è possibile.

Inoltre, il sistema ThreatProtection è in grado di bloccare malware, tracker e annunci pubblicitari prima che possano essere un problema per te. E con un tunnel criptato, le tue informazioni sono al sicuro da occhi indiscreti.

Infine, scegliendo il Piano Completo, avrai accesso a NordPass e NordLocker, per una gestione sicura delle tue password e una crittografia end-to-end dei tuoi file.

Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile con lo sconto del 67%. Proteggi te stesso e i tuoi cari con NordVPN. Attiva subito il piano di 2 anni, così potrai anche regalare 3 mesi gratis a un amico!