Ospiti all'improvviso? Un divano, 3 letti: GENIALATA a 299€ (-40%)

Ho scoperto questo divano, realmente unico nel suo genere, di recente. Mi serviva avere posti letto all’occorrenza per ospitare parenti e amici. Non volevo nulla di troppo costoso e nemmeno un ingombrante matrimoniale, che occupasse in modo fisso una camera.

Quando l’ho scovato in sconto, con le sue 16 combinazioni di colore diverse, non ho esitato a prenderlo. In un colpo solo, ho portato a casa una comodo sistema di sedute da tre posti, che però – all’occorrenza – permette a tre persone di dormire, anche in modo autonomo e separato. In più, è completamente sfoderabile e le fodere sono lavabili in lavatrice: caratteristica che, altre soluzioni più economiche, non hanno.

Adesso, con lo sconto del 40%, questo prodotto molto interessante lo prendi a 299€ invece di 499€. Uno sconto pazzesco, che trovi direttamente su Amazon: scegli il colore che preferisci e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Divano con 3 letti: la soluzione perfetta in sconto su Amazon

Secondo me è un prodotto geniale. Dal nulla, all’occorrenza ottieni 3 posti per dormire, assolutamente separabili fra loro. Puoi anche spostare un materasso da una parte all’altra.

Come funziona questo divano? Semplicissimo. Essenzialmente, è un prodotto combinato da 3 materassi. Uno funziona come spalliera e gli altri due come seduta. A casa arrivano tutti e tre ben compressi e sottovuoto: basta aprire le confezioni e attendere qualche ora perché arrivino a dimensione completa. A quel punto, basterà unire un paio di cerniere e sarà assemblato.

Il brand che lo realizza è tutto italiano e il prodotto è creato in Italia. Si tratta di Baldiflex, autrice di materassi e accessori comodissimi e durevoli nel tempo (lo so perché dormo dal 2018 su un loro materasso, comprato sempre su Amazon).

All’occorrenza, lo usi come comodo divano. Quando serve, lo separi in pochi secondi e prepari fino a 3 letti. Inoltre, in omaggio ottieni due cuscini. Con lo sconto del 40% porti a casa un prodotto spettacolare e utilissimo a 299€ invece di 499€. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo da Amazon con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: a questo prezzo rimarrà disponibile per pochissimo.

